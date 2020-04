VIDEO: Vlaků v Trojzemí výrazně ubylo. V Německu nezastavují

„Příští stanice Žitava,“ ohlašuje stále vlakový rozhlas ve spoji z Liberce do Varnsdorfu. Kdo by však v nejbližším německém městě chtěl vystoupit a navštívit třeba zdejší zoo, některé z nákupních středisek nebo jen přestoupit na jiný vlak směrem do německého vnitrozemí, má smůlu.

Jízda vlakem na trase Liberec - Varnsdorf přes německé území v době uzavření hranic. Vlaky projíždějí stanice Zittau, Mittelherwigsdorf, Hainewalde i Grossschönau. | Video: Deník / Fogl Adam

Už přes měsíc, od 14. března, totiž dochází na trati z Liberce do Varnsdorfu k raritní situaci. Vlaky tudy stále jezdí, na žádné zastávce na německém území ale nezastavují. Vlak se tak rozjede z Hrádku nad Nisou, projede Žitavu, Mittelherwigsdorf, Hainewalde i Grossschönau a zastaví až znovu na českém území, právě ve Varnsdorfu. Počet spojů na lince se ale od neděle výrazně snížil. Důvodem je to, že německý partner už logicky nechce na vlaky, které na jeho území nezastavují, plně přispívat. „Unikátní spojení dvou sousedících krajů jsme zajistili nejen díky řadě výjimek na mezistátní úrovni, ale i ochotou německého partnera, který se podílel na financování provozu linky na svém území. Je pochopitelné, že pro německého spoluobjednavatele je tato forma financování provozu neudržitelná, protože za projíždějící vlaky musí navíc financovat zajištění náhradní dopravy,“ popsal hejtmanův náměstek Jan Sviták. Pomoc seniorům, výroba pomůcek. Dobrovolníky z kraje sdružuje i Facebook Přečíst článek › Zatímco dosud mezi Libercem a Varnsdorfem jezdilo 17 párů spojů, od neděle 19. dubna už cestující sveze jen 7 párů spojů v pracovní dny a 6 párů o víkendu. Další vlak skončí už v Hrádku nad Nisou. Od neděle ale zcela zmizely vlaky z úseku Varnsdorf – Rybniště, který se nachází na území Ústeckého kraje. I nadále jsou zrušeny přímé spoje mezi Libercem a saskými Drážďany. Podle Pavla Blažka ze společnosti KORID LK, která dopravu v Libereckém kraji organizuje, se zatím neuvažuje o úplném přerušení spojení mezi Libereckem a Šluknovským výběžkem. Zaostřeno na Jizerky je zpět. Slaví deset let Přečíst článek › „Po omezení pohybu přes hranice prakticky není za vlaky možná ani přijatelná náhrada, objízdná trasa přes Nový Bor je podstatně delší. Úplné zrušení přímého spojení Varnsdorfu s Libercem by postihlo významné množství cestujících, kteří do Liberce jezdí za prací a výhledově i do plánovaného částečně obnoveného provozu škol,“ vysvětlil Blažek.



Jak se přesvědčil redaktor Deníku, v jednom ze sobotních spojů cestovalo na přeshraničním úseku, který je nyní jednou z mála možností, jak se dostat legálně a bez komplikací – alespoň na chvíli – za hranice republiky, zhruba desítka lidí. Společnost Trilex, která vlaky na trati provozuje, už podobně jako další dopravci v Libereckém kraji obnovila prodej a kontrolu jízdenek ve vlaku. Průvodčí jízdenky prodávají vybaveni ochrannými pomůckami.

