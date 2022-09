Na místě zasahovaly také desítky hasičů – profesionálů i jejich kolegů ze sborů dobrovolných hasičů z celého Frýdlantského výběžku, dorazili i drážní hasiči z Liberce. „U větších výjezdů se často na místě sejdou profesionální a dobrovolní hasiči a je potřeba, aby se uměli mezi sebou domluvit i spolupracovat. Není tak často možnost, aby to společně trénovali, a tak jsou podobná cvičení ideální pro vychytání nedostatků a nastavení systému spolupráce,“ přiblížil jeden z přítomných profesionálních hasičů.

Do akce se zapojili také třeba strážníci Městské policie Frýdlant, pro které to byla od doby jejich zřízení první větší společná akce s dalšími složkami IZS. „Bylo to pro nás velmi zajímavé a přínosné a doufám, že jsme předvedli, že jsme platnými partnery i pro ostatní kolegy,“ uvedl velitel frýdlantských strážníků Petr Šantavý. Strážníci tam nejenom pomáhali organizovat cestující a roztřiďovat je podle zranění, ale také řídili dopravu v okolí, což by i při reálném zásahu byla jejich práce.

Šokovaní cestující

Záchranáři si museli poradit s mnoha úkony, ať již s vyproštěním několika lidí z havarovaného automobilu, nebo s vyproštěním a vyvedením zraněných cestujících z vlakové soupravy. Navíc museli reagovat i na netypické chování šokovaných cestujících.

Na místě bylo také zřízeno místo pro třídění různě zraněných lidí, důležitá byla koordinace všech zúčastněných složek a spolupráce v různých situacích a na různých místech. Na vše dohlíželi rozhodčí a instruktoři, jejichž úkolem bylo situace hodnotit a následně upozornit na to, co je třeba ještě zlepšit a vypilovat. To vše proto, aby pak při skutečném neštěstí vše fungovalo jako na drátkách.