„Jet z Liberce do hlavního města vlakem nedávalo cestujícím už nějaký ten rok žádný smysl, protože tím ztratili tři hodiny času. Vlaky na této trati nejsou vůbec konkurenceschopné. Dlouhodobě jsme proto volali po změně,“ popsal aktuální stav hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Většina lidé buď jezdí autem nebo využívá autobusové spoje, které jsou mnohem rychlejší než současné vlakové spojení. „Když vyjedu v 8 hodin ráno z Liberce, do Prahy dorazím v půl jedenácté. To je fakt směšné. Využívám to jen párkrát do roka, protože rád jezdím vlakem kvůli pohodlí. A tak trochu to pojmu jako výlet. Při tom si čtu nebo udělám práci na notebooku,“ svěřil se Liberečan Zdeněk.