Třikrát do týdne jezdí Zdeněk Jeník za prací z Liberce do Prahy. Stejně jako většina místních využívá spojení autobusem, který do hlavního města dojede asi za hodinu. Párkrát do roka se ale vydá na cestu vlakem, jen tak, pro zábavu. Jak sám říká, za hlavní spoj do práce by si ho rozhodně nevybral. Cesta mu totiž zabere dvě a půl hodiny. To by se konečně mohlo změnit.

„Když vyjedu v 8 hodin ráno z Liberce, do Prahy dorazím v půl jedenácté. To je fakt směšné. Využívám to jen párkrát do roka, protože rád jezdím vlakem kvůli pohodlí. A tak trochu to pojmu jako výlet. Při tom si čtu nebo udělám práci na notebooku,“ popisuje Jeník.

Cesty vlakem z Liberce do Prahy jsou ve městě pod Ještědem často terčem vtipů. O tom, že by měly vlaky jezdit rychleji, se hovoří už desítky let. Nyní by se mohlo blýskat na lepší časy. Byla zpracována studie proveditelnosti a představeno několik návrhů na novou trať.

„V současné době máme na stole tři varianty studie, které zpracovává firma Sudop na zadání Správy železnic. Za Liberecký kraj, s nímž se ztotožnila i města Liberec a Jablonec, jsme poslali ke zpracovaným variantám připomínky,“ informoval náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

O 50 let zpátky

Pro Liberecký kraj jsou přijatelné pouze dvě z předkládaných variant, protože třetí, kterou zpočátku Správa železnic preferovala, by znamenala jednokolejnou rychlostní trať pro nákladní i osobní vlaky.

„Pro nás byla nepřijatelná, protože by stav zakonzervovala a v budoucnu by se nemohla železnice více rozvíjet. Dostali bychom se o padesát let zpátky. Navíc by tato trať už dnes nesplňovala všechny standardy,“ vysvětlil Sviták. Cílem je, aby se dalo vlakem dojet do hlavního města zhruba za hodinu a kousek.

Ve hře je především vyřešení části trati mezi Libercem a Mladou Boleslaví přes Turnov. „Zásadní z našich připomínek je řešení trasy v okolí Hodkovic nad Mohelkou, kde by už vlak nezastavoval, aby nedošlo ke ztrátě rychlosti a času. Tam by vedla nová trasa podél dálnice. Původní je oklikou, kdy úsek, který autem trvá deset minut, urazí vlak za dvojnásobný čas,“ popsal Sviták.

Nový železniční koridor

Jedna z variant také zahrnuje rychlé propojení Liberce a Jablonce nad Nisou, za podstatně kratší dobu by se cestující měli dostat i do Turnova a Semil. V každém případě má dojít ke stavbě nového železničního koridoru, a to jinde, než kudy jezdí vlaky nyní.

„Za poslední rok je vidět ze strany ministerstva dopravy mnohem větší dynamika v řešení napojení aglomerace Liberec - Jablonec, kde žije 150 tisíc lidí, s Prahou. Ostatně tím vláda naplňuje i své programové prohlášení, ve kterém má řešení tohoto spojení uvedené,“ podotkl hejtman Martin Půta.

Podle hejtmanství by výsledek studie měl být hotový v 1. čtvrtletí příštího roku. Následovat bude aktualizace zásad územního rozvoje Libereckého kraje, která zahrne nový koridor do územního plánu, aby mohla Správa železnic začít co nejdřív stavbu projektovat.

„Na to by měla navázat společná architektonická soutěž města Liberce, Libereckého kraje a Správy železnic na nové řešení společného terminálu veřejné dopravy v prostorách hlavního nádraží Liberec. Věřím, že by se architektonická soutěž mohla rozběhnout v příštím roce,“ přiblížil Půta. Cílem je postavit společné nádraží pro vlaky i regionální autobusovou dopravu.

Pokud vše půjde bez komplikací, stavba na prvních úsecích nové železnice začne asi v roce 2027. Ve hře je i propojení do Polska, neboť polská strana je nakloněna tomu, aby se trať protáhla z Liberce do Zawidóva a Zhořelce.