Liberec se nově dostal na mapu evropských železnic, Evropský parlament schválil revizi hlavních železničních sítí a rozšířil ji i o spojení Praha – Liberec - Frýdlant - Görlitz. Znamená to nemalý dílčí úspěch ve snaze o zlepšení vlakového spojení mezi Libercem a Prahou.

Ilustrační foto. Vlak. | Foto: ČTK

„Trať do Liberce se prakticky dostává na podobnou úroveň důležitosti jako ostatní koridory v republice, které postupně procházejí modernizací,” uvedl k zásadnímu rozhodnutí hejtman Libereckého kraje Martin Půta. “Ze zařazení tratě do mapy evropských koridorů prakticky plynou požadavky na elektrizaci, vyšší kapacitu a zabezpečení. Je též závazně nastaven nejpozdější termín zprovoznění a možnost čerpání finančních prostředků na stavbu z evropských fondů. To vše nám doposud v Liberci chybělo a reálné kroky ke zlepšení zdejší železnice oddalovalo,“ dodal hejtman.

Už dříve schválilo ministerstvo dopravy studii, podle které lze dosáhnout výrazného zlepšení a zkrácení jízdních dob na polovinu. Aktuálně cesta vlakem z krajského města do hlavní metropole trvá kolem tří hodin a rychlejší vlakové spojení se už řeší řadu let. Podle schválené studie bude modernizovaná železnice z větší části dvoukolejná a rychlost vlaků se zvýší až na 200 km/h. „Díky tomu se zkrátí doba jízdy mezi centry Liberce a Prahy na 69 minut. Železnice tak bude moct na této trase konkurovat silniční dopravě,“ uvedla už dříve mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Chybějící rychlou železnici z Liberce do Prahy pociťují jako zásadní problém obyvatelé i regionální politici napříč všemi stranami. Na podporu záměru, o kterém rozhoduje stát, činí Liberecký kraj aktivně i další praktické kroky. „Trať z Liberce do Prahy chceme modernizovat co nejdříve, proto jsme spustili přípravu aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, v níž bude nový koridor modernizované železnice územně ukotven,” dodal k dalším aktivitám Libereckého kraje statutární náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

V současnosti jsou obyvatelé Libereckého kraje při cestách do Prahy odkázáni na autobusy, neboť železniční spojení Liberce s 87 kilometrů vzdálenou Prahou v minulém století doslova zamrzlo na cestovní rychlosti okolo 35 km/h s tím, že cestující ještě musí po cestě mezi vlaky přestoupit.

