„Trať do Liberce se prakticky dostává na podobnou úroveň důležitosti jako ostatní koridory v republice, které postupně procházejí modernizací,” uvedl k zásadnímu rozhodnutí hejtman Libereckého kraje Martin Půta. “Ze zařazení tratě do mapy evropských koridorů prakticky plynou požadavky na elektrizaci, vyšší kapacitu a zabezpečení. Je též závazně nastaven nejpozdější termín zprovoznění a možnost čerpání finančních prostředků na stavbu z evropských fondů. To vše nám doposud v Liberci chybělo a reálné kroky ke zlepšení zdejší železnice oddalovalo,“ dodal hejtman.

Už dříve schválilo ministerstvo dopravy studii, podle které lze dosáhnout výrazného zlepšení a zkrácení jízdních dob na polovinu. Aktuálně cesta vlakem z krajského města do hlavní metropole trvá kolem tří hodin a rychlejší vlakové spojení se už řeší řadu let. Podle schválené studie bude modernizovaná železnice z větší části dvoukolejná a rychlost vlaků se zvýší až na 200 km/h. „Díky tomu se zkrátí doba jízdy mezi centry Liberce a Prahy na 69 minut. Železnice tak bude moct na této trase konkurovat silniční dopravě,“ uvedla už dříve mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

