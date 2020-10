Turistické informační centrum v přízemí radnice, obě muzea i kino neotevřou ve čtvrtek 22. října své brány veřejnosti. Z nařízení vlády tak zůstanou instituce uzavřené minimálně do 3. listopadu.

Knihovna. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Úřední hodiny Městského úřadu Frýdlant byly původně upravené do 25. října. Toto opatření je ale prodloužené. Až do 3. listopadu si lidé budou moci svoje záležitosti vyřídit pouze v pondělí od 12.00 do 17.00 hodin a ve středu od 8.00 do 13.00 hodin. Nově je také nařízením vlády uzavřena i Městská knihovna Frýdlant.