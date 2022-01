Po astronomickém okénku prozkoumali gravitační simulátor a celou akci zakončila živá show v planetáriu nabízející pohledy na aktuální noční oblohu, novinky z astronomie a kosmonautiky. „Samozřejmostí byla projekce naší filmové speciality, pořadu Kosmická odysea, který vysíláme jako jediné české planetárium,“ dodal Martin Gembec.

K atmosféře večera výraznou měrou přispěli samotní účastníci. Lektoři, učitelé i žáci se propojili v jeden bezvadně fungující celek a pro všechny to byl skvělý zážitek v nočních prostorách iQLANDIE. Akci si pochvalovala i učitelka ze ZŠ Husova Klára Fosová. „iQLANDII navštěvujeme pravidelně a využíváme její programy, jakmile je to jen trochu možné. Jsem ráda, že jsem tady mohla být společně s dětmi, líbilo se nám tady úplně všechno. Úžasně nám byl vysvětlen vznik prvků a spousta zajímavostí kolem vesmíru. Celá soutěž Business Talent byla skvělá od začátku do konce,“ popsala Klosová, která přivedla studenty, jež se v žákovské soutěži umístili na druhém místě.

„V planetáriu jsem byla teprve podruhé a je to super. Vesmír a vše kolem vzniku naší planety mě zajímá. Díky výkladu mě to zase hodně posunulo. Dozvěděla jsem se víc a bylo to pro mě zajímavé,“ svěřila se Anna Škorpilová (14 let) ze ZŠ Husova.

Večer si užily i hlavní vítězky soutěže Business Talent 2021: Emílie Vlčková, Hedvika Blechová a Anežka Hrochová ze ZŠ náměstí Míru v Novém Boru, které porotu oslnily svým projektem nazvaným Fancy shoes. „Strašně moc jsme se těšily. Zajímalo nás, jestli jsou tady nějaké planety s podobnými podmínkami jako Země,“ popisují vítězky. „Chtěla bych letět do vesmíru a podívat se tam. Vzala bych sebou bráchu,“ řekla Emilie Vlčková z vítězného tria Business Talentu, též známá z vítězného videa jako „ta s tou kytarou“.

Soutěž Business Talent připravila iQLANDIA ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje a DEX Innovation Centre v rámci projektu TalentMagnet. Je zaměřena na podporu polytechnického vzdělávání pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. Vybráno bylo ze všech okresů Libereckého kraje celkem osm škol. Školy loni na podzim vyslaly do boje 24 žáků. V jednom kole soutěžilo vždy maximálně šest týmů po čtyřech žácích. Jejich úkolem bylo připravit a vyrobit během jediného dne inovativní módní doplněk a udělat k němu i podnikatelský plán. „Po velkém úspěchu prvního ročníku již nyní pracujeme na ročníku novém. Velmi se těším, jaké skvělé nápady letošní ročník znovu přinese,“ řekla Veronika Slavíková z libereckého science centra iQLANDIA.

VIP večera v planetáriu se zúčastnili všichni vítězové soutěže: ZŠ náměstí Nový Bor, ZŠ Husova z Liberce a ZŠ Šumava z Jablonce nad Nisou.