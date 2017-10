Vítězný lídr hnutí ANO Jiří Bláha pro Deník: Postavím novou nemocnici

Liberec - V sobotu večer se v jídelně „u Bláhy“ bouchalo šampaňské. Ve volebním štábu hnutí ANO měli co oslavovat. Jejich lídra, libereckého podnikatele Jiřího Bláhu, „vykroužkovalo“ 4 950 obyvatel kraje.

Lídr kandidátky Hnutí ANO v Libereckém kraji Jiří Bláha u voleb.Foto: Deník / Pavlíčková Jana

Jak se bude dál odvíjet váš profesní život? Budete stále řídit svůj podnik?

Firmu už teď spravují především můj syn a spolupracovníci. Já do řízení podniku vstupuji jen svými názory, poznatky a každodenní kontrolou některých věcí. Jsou ale záležitosti, které si chci ponechat, nezaberou mi tolik času. Všechno ale směřuje k tomu, že podnik předám svým dětem.

Co jako poslanec za Liberecký kraj budete chtít konkrétně prosadit?

Těch oblastí je více, ale za jedno z nejožehavějších témat považuji stav liberecké nemocnice. Když si uvědomíte, že v některých odděleních jsou jedny sociálky na patro a že je pořadník na sprchu, tak si myslím, že si Liberec nezaslouží čekat čtyři roky na nový pavilon a dalších deset, až se přestaví ostatní části. Já bych se chtěl zasadit o to, aby zde vznikla nová nemocnice.

V současnosti už je ale rozjednaný projekt na stavbu nového pavilonu. Chcete už tento „rozjetý vlak“ zastavit?

Je to rozjetý vlak, který ale nemá logiku. My teď za miliardu a půl postavíme jeden pavilon a všechno ostatní zůstane staré. Když se nad tím zamyslíte, tak je to ekonomický trapas.

Moje vize je, pojďme si dát projekt znovu na stůl a pojďme si říct, že nová nemocnice by stála maximálně 4 miliardy. Problém je to, že o projektu rozhodují lidé, kteří myslí jen na čtyři roky dopředu, a ne na dvacet let. Nepřemýšlí nad tím, kolik by třeba mohli uspořit.

Jaké konkrétní kroky v tomto případě chcete podniknout?

Moje priorita teď bude sehnat na novou nemocnici peníze.

Už víte, jaké zákony byste rád změnil nebo prosadil?

Určitě změnu byrokracie a celého systému. Dnes je to tak, že se pořád bojíme, jestli jsme náhodou něco neudělali špatně. Často ani nemáte totiž šanci se dozvědět, jak správně postupovat.

V nejbližších dnech budou probíhat koaliční vyjednávání. Koho si dovedete představit jako koaličního partnera? Co například SPD?

Teď budu mluvit za sebe. Jestli se ukáže, že SPD jen vydělává na populistických věcech, tak nemá smysl debatu ani rozpoutávat. Ale je blbost v tuhle chvíli říct: Na všechny kašleme. Je důležité najít lidi, kteří mají společné zájmy. Všechny strany přece říkaly podobné věci, tak bychom si měli sednout k jednomu stolu, podívat se, co kdo nasliboval a začít na tom pracovat. Říct si: pokud máte odborníky, tak to udělejte a my to zkontrolujeme, jestli je to v pořádku.

Pro většinu stran je problém obvinění Andreje Babiše, jak to vnímáte vy?

Já s tím nemám problém. De facto každá firma by mohla být obviněná. A já si tu dobu před 10 lety, kdy měl stát hlavu z toho, že není schopný utrácet evropské peníze, pamatuji.