„Ráno kolem osmé je nejlepší tudy vůbec nejezdit. Kromě toho, že tudy jezdí strašně moc aut do města, sem rodiče naváží děti do školy, a tak jsou nejen kolony, ale i auta snad všude, kde to jen jde. Já jezdím do práce z druhé strany, nechám auto zaparkované vždycky na Husově a dojdu do práce pěšky. Je to nejlepší řešení,“ popisuje Pavel Strouhal, který jezdí do Liberce každý den pracovat ze sousedního Jablonce. „O to jet autem až k práci jsem se párkrát pokusil a už to neudělám. Zasekal jsem se tam nejméně na čtvrt hodiny, spíš déle. To samé následovalo odpoledne, kdy jsem jel z práce," doplnil Strouhal.