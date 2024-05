Jak manželé sami přiznali, na začátku je ani nenapadlo, že budou podnikat v tomto odvětví. Primárně si vytvořili vestavbu pro své potřeby, ale během svých cest potkávali podobně smýšlející lidi, které kempingová vestavba nadchla. Jedním z impulsů, proč se rozhodli chopit příležitost za pačesy a vydat se do neprobádaných vod, byla nenaplněnost v tehdejší pracích a touha vyzkoušet něco nového.

Znovu bychom budování takové firmy nešli

„Byli jsme tehdy hodně naivní, mysleli jsme si, že to půjde velmi jednoduše. Ale opak byl pravdou. Museli jsme se toho hodně naučit, ale od prvního prototypu, který měl spoustu chyb, se nám podařilo ujít značný kus cesty,“ zavzpomínal na začátky Marek Vysušil. „Kdybychom zpětně věděli, jak to bude náročné, asi bychom do toho znovu nešli. Samotné nás překvapilo, jak velká dřina stojí za výrobou fyzického produktu a jeho následným udáním,“ doplnila jeho manželka s tím, že název značky odkazuje na jejich příjemní, pouze prohodili jedno písmenko, a také na přezdívku, kterou oslovovala manžela.

Toužili vytvořit unikátní spojení soukromí s možností objevování a něčeho jednoduchého, co přinese klid během náročného objevování na cestách. Během svatební cesty po Norsku ověřili funkčnost vestavby a odladili chyby. Vzniklo tak know-how značky, které je funkční jako celek a nezabývá se jednotlivými detaily, které by zákazníkovi jen definovaly, kde, co a jak má mít uskladněno. A to značku Visu zásadně odlišuje od konkurence. „K řešení jsme přistupovali stejně, jako když se člověk nastěhuje do nového bytu. Tam také potřebuje vyřešit to, kam si může sednout, lehnout, kde uvařit , ale hlavně kam si dát věci,“ přiblížila jejich přístup Vysušilová.