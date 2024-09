Věnceslava Pešková z Višňové chodí volit brzy, proto přišla i tentokrát již po 15 hodině. „Povodeň se mě naštěstí nedotkla, protože bydlím na kopci. To, že se volí v jiné místnosti, mi nevadí, obě jsou dobře přístupné,“ pokrčila rameny a dodala, že toto je drobnost.

Dle vedoucího hasičské jednotky ve Višňové Lubomíra Erbana se nálada v obci postupně zvedá.

„Ve čtvrtek jsme měli svolané všechny obyvatele, které postihla záplava. Potřebovali jsme zjistit co vše potřebují, jak po materiální stránce, tak i co se týče fyzické výpomoci. O víkendu přijede spousta dobrovolníků. A na rovinu mohu říci, že už to vypadá lépe,“ prozradil. Dle něj se lidem ulevilo a jsou spokojenější. „Vidí, že se situace lepší, že je zájem jim pomoci a nikdo je nenechal na holičkách,“ poznamenal.

Starosta obce Michal Scheidl vidí situaci podobně, ale přiznává, že jemu se volby momentálně rozhodně nehodí. „Lidem se samozřejmě ulevilo. I počasí nahrává lepší atmosféře. Snažíme se obyvatele každý den hojně informovat. Vědí o tom, co se zrovna děje a jak se napravují škody,“ uvedl. I on připomněl čtvrteční veřejnou schůzku, která se konala od šesti hodin na obecním úřadě. „Byl jsem rád, že přišlo hodně lidí a dali nám zpětnou vazbu. Na sobotu máme naplánované dobrovolnické práce. Znovu se přihlásili další lidé. Přijde přibližně 90 dobrovolníků. Zaplavené těší, že jim pomohou,“ řekl.

Vypomůže i stát. „Pracovníci z úřadu práce poskytli finanční pomoc. To si myslím, že je také uklidnilo,“ doplnil. Atmosféru za vhodnou na volby ale nepovažuje. „Já z toho nadšený nejsem, mám myšlenky úplně někde jinde. Před chvílí jsme například shazovali nakloněnou stodolu. Každopádně je beru jako občanskou povinnost, takže volit samozřejmě půjdu. Jenom si říkám, jak to vnímají lidé na Moravě. Ve chvíli, kdy nemám střechu nad hlavou, si absolutně neumím představit, že by po mně někdo chtěl, abych šel volit,“ konstatoval.

Podle členky volební komise Petry Prýlové však lidé na volby nezanevřeli. „Co mohu zatím říci, tak účast je hojná až překvapivá. Lidé chodí a vypadají spokojeně,“ řekla. Dle jejího názoru nebyl volební okrsek Višňová zasažen tolik, jako tomu bývalo v minulosti.

Povodně však volby ovlivnily i organizačně. „V obci Višňová máme celkově pět volebních okrsků a okrsek Višňová se musel z obecního úřadu přesunout do knihovny. A to právě z důvodu, naplánované dobrovolnické činnosti u jednotlivých soukromých objektů,“ vysvětlil starosta. V budově, kde se mělo původně volit, vznikne zázemí pro dobrovolníky. „Vyměnil se jeden člen komise, protože se jedná o dobrovolného hasiče a chtěl pomáhat jinde, což sám za sebe vítám. Takže jsme mu to samozřejmě umožnili a našli náhradu,“ popsal druhou změnu, která štáb postihla.

Hasiči totiž stále mají plné ruce práce. „Čeká nás ještě kácení stromů, které jsou podemleté, a příští týden jsou na řadě studny. Jelikož je ještě spodní voda, tak je budeme odčerpávat až příští týden. Nyní se řeší věci okolo úklidu,“ poznamenal velitel hasičské jednotky.

Přiznal, že letošní povodně byly nečekaně rychlé. „Tím, že spadlo hodně vody jak u nás, tak nahoře na Jizerkách, byl její vzestup velmi rychlý. Hladina řeky se zvedala o metr za hodinu. Museli jsme se rozdělit na více družstev a fungovat po vsi na několika místech, na což jsme zaškolení a umíme to,“ řekl.

Na povodně se připravovali už od minulého čtvrtka. „V uvozovkách jsme byli přichystaní, protože Český hydrometeorologický ústav hlásil vodu. Ve čtvrtek jsme stavěli povodňovou hráz v části obce Poustka, ale nejhorší byla rychlost s jakou se zvedala,“ zavzpomínal na živel.

Podotkl, že dříve bývali povodně ještě častější. Především, když ještě byly tuhé zimy a tál sníh.