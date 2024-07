Po velkých povodních v roce 2010 se jasně ukázala potřeba modernizace zázemí Sboru dobrovolných hasičů Višňová. Připravil se projekt, ale tehdy se z finančních důvodů přistoupilo k jiným prioritám. Stále jsme se snažili najít nějaký kompromis, dokonce se uvažovalo o několika variantách, a to malá, střední a velká. Nakonec jsme se rozhodli vybrat velkou variantu. Hasiči tak získají dostatečné sociální zázemí, čistou šatnu, společenskou místnost a prostorné garáže pro hasičská auta. V budově vznikne i protipovodňový sklad a zmizí nebezpečné schodiště. Hotovo by mělo být letos v říjnu.

Málokdy jsme neúspěšní. Loni se nám nepodařilo získat snad jen pět dotací z celkových 29 žádostí, ale bylo to kvůli vyčerpané alokaci, nikoliv kvůli tomu, že bychom něco udělali špatně. Musím se přiznat, že sám jsem kolikrát překvapený, že to vyjde. Minule jsme dosáhli na dotační titul od Ministerstva pro místní rozvoj, to jsme nečekali. Jednalo se o 1 275 000 korun na propustek, který aktuálně rekonstruujeme. Odzkoušené máme žádosti dotací vypsaných Libereckým krajem, tam se nám pravidelně daří.

Zmiňoval jste povodně, které Frýdlantsko sužují pravidelně. Jaká protipovodňová opatření ve Višňové máte?

Na kolena nás srazila povodeň v roce 2010. Po odklizení následků vyrostla protipovodňová hráz ve Vísce, nebo například suchý poldr. Nedávno jsme svolali protipovodňovou prohlídku vodních toků. Tři hodiny jsme to procházeli a přesně jsme si chtěli sepsat, co dál, protože nechceme úplně usnout na vavřínech. Dostali jsme se k tomu, že bychom chtěli zautomatizovat ještě jednu přečerpávací stanici ve Vísce, kde se tehdy udělala příprava, ale z finančních důvodů se to úplně nepodařilo dokončit. S Povodím Labem jsme se domluvili, že u nás objednají vyčištění koryt potoků, která jsou opravdu zanesená, a my si to formou brigád budeme čistit sami.

Kostel sv. Ducha ve Višňové by mohl sloužit i na koncerty

Pojďme se vrátit zpět k investicím. V plném proudu je rekonstrukce kostela sv. Ducha. Proč jste vybrali zrovna tento projekt?

Tento kostel sám o sobě je zajímavý, protože měl v minulosti několik vlastníků. Během historie došlo k jeho devastaci, když sloužil pro ustájení koní a dobytka. Před rokem 2000 se provizorně dělala střecha, ale nestačilo to a do kostela začalo zatékat. Rozhodli jsme se ho zachránit a zachovat pro další generace. Nyní probíhá oprava podpůrné konstrukce a výměna krytiny střechy kostela a kaple, kde bude i nová podlaha.

Bývá zvykem, že na obdobné projekty vznikají různé sbírky, neuvažovali jste o něčem obdobném?

Přemýšleli jsme o tom a možná se k tomu časem dostaneme. Nicméně jelikož potřebujeme na opravu desítky milionů korun, nedává to aktuálně smysl. Ale snažíme se najít přeshraniční spolupráci a zatím to vypadá dobře.

Až se podaří vtisknout kostelu novou tvář, k čemu by měl sloužit?

V jeho věži by nadále pokračoval duchovní život, ale umím si představit, že loď kostela by sloužila pro různé koncerty a výstavy. Líbilo by se mi, kdyby se z něj stalo komunitní místo a sloužil veřejnosti.

Fitness centrum má ve Višňové obrovský úspěch

Letos v září by mělo ve Frýdlantu otevřít brány největší fitness na Frýdlantsku. U vás už přes rok funguje posilovna, že?

Byla to tehdy pro nás velká neznámá, protože moc obcí, které provozují posilovnu, není. Ani jsem nečekal, že to bude až tak dobré. Snažil jsem se přesvědčit zastupitele, že poptávka po cvičení je u nás opravdu velká a do posilovny bude chodit 70 až 80 lidí. Neuplynul ani rok a už tam bylo přes sto padesát lidí – nyní sto sedmdesát cvičících. O permanentky je velký zájem, konají se tu různé sportovní akce. Posilovnu jsme museli dokonce rozšířit. Původně jsme otevřeli prostor a měli jsme vedle připravenou další místnost sloužící prozatím jako sklad, ale ihned jsme to rozšířili pro účely posilovny a dovybavili. Celkově tam je vybavení v hodnotě okolo milionu korun. Fakt se nám to vrací, nejenom na penězích, ale i v tom, že mládež se tam hýbe, což je strašně důležité. Jsme si jisti, že nové fitness ve Frýdlantě nás neohrozí.

close info Zdroj: Se svolením Michala Scheidla. zoom_in Starosta Višňové Michal Scheidl.

Liberecký kraj podporuje venkovské prodejny. Jaká je vlastně ve Višňové situace s obchody, potravinami?

Snažíme se pomáhat provozovatelům s administrací žádostí o dotace, protože o tom ze začátku vůbec nevěděli. Máme obchody ve Vísce, v Předláncích U Kopeckých a ve Višňové, kde se nyní mění provozovatel. V září se otevře nový obchůdek v kulturním domě v Andělce, kde se bývalý byt přeměnil v obchod. Jeho provozovatele budeme podporovat finanční částkou ve výši deset tisíc korun měsíčně z finančních zdrojů získaných provozem větrných elektráren. Jinak je pokrytí obchodů dostatečné. Případné mezery vyplňuje obchod v Předláncích U Kopeckých, který mimo jiné zajišťuje také rozvoz potravin až k občanům do bytů.

Dokázal byste si představit, že by někde v okolí vyrostl větší supermarket?

Přemýšlel jsem nad tím, a kdyby sem přišla nějaká spíše menší prodejna potravin typu Coop, Bala, Hruška, Enapo či obdobný řetězec, dokázal bych si to představit. Pochopitelně by záleželo na jeho velikosti, umístění, územním plánu, vzhledu a dalších podmínkách. Druhou otázkou je, zda by se zde dokázal ten řetězec uživit. Lidé v současné chvíli jezdí pro větší nákupy nakupovat do Frýdlantu.

Jak pokračuje snaha o oživení Pohanských kamenů?

Před rokem jsme svolali komunitní setkání s architektem a polskou stranou. Chtěli jsme zviditelnit pohanské kameny, protože jsou dominantou Višňové. Dříve byly vykácené a sloužily jako vyhlídka, dnes jsou zarostlé. Chtěli jsme je celkově zviditelnit, protože tam není žádné vyžití. Architekt navrhl kamenné útvary jako sochy a zajímavé prvky. Například obrovský kámen, kde budou prosvítat paprsky slunce, něco jako sluneční hodiny. Kamenné útvary u ohniště, které nebudou potřebovat údržbu. Celkově by se měly udělat cestičky, aby to bylo příjemné prostředí.

Vše navazuje na naši náves ve Višňové, kde bude výchozí bod stezky. Také jsme u návsi koupili podstávkový dům, kde bychom do budoucna chtěli udělat informační centrum. To vše bude tvořit Kamennou cestu na Pohanské kameny. Teď budeme žádat o dvě dotace. Jedna je v rámci přeshraniční spolupráce, a druhá z Ministerstva pro místní rozvoj na cestičky a kameny. Pokud budeme se žádostmi úspěšní, příští rok se na to vrhneme.

Mohlo by vás zajímat: Zvířecí krematorium v České Lípě slouží i Liberečanům. Služby mají na úrovni