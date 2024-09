Vylití řeky Smědé z koryta vedlo v sobotu 14. září k uzavření obou komunikací z Předlánc do Višňové. Komunikace vedoucí z Poustky do Minkovic a z Minkovic do Vísky jsou průjezdné se zvýšenou opatrností. „Na několika místech nadále probíhá přečerpávání vody. V současné chvíli stoupá hladina řeky pouze nepatrně,“ sdělil starosta Višňové Michal Scheidl. „Jelikož jsme nyní odstřiženi od zbytku Frýdlantska a není možná doprava osobními auty z obce a do obce, byla povolaná evakuační tatra,“ doplnil. Hasiči ve Višňové, části obce Poustka, už včera postavili protipovodňovou stěnu.

Višňová, sobota 14. září odpoledne | Video: Adéla Beranová

Ve Frýdlantu dobrovolní hasiči během páteční noci po pravém břehu mobilní postavili protipovodňové stěny. Během noci starosta Hejnic Jaroslav Demčák informoval, že se zastavilo stoupání hladiny Smědé a následně klesla na druhý stupeň povodňové aktivity. „Situaci nadále monitorujeme a jsme připraveni případně operativně reagovat. Bohužel předpověď hlásí, že v sobotu během dne bude opět asi hůře. Prý má pršet silně až do pondělního večera,“ uvedl.

Města na Frýdlantsku dál sledují vývoj počasí

V Novém Městě pod Smrkem z důvodu častého zaplavování domů pod silnicí na ulici Husova tuto komunikaci uzavřeli. Po cele její šířce je nyní zajištěno odvodnění, aby nedocházelo k dalším škodám.

Na ulici Celní museli operativně vytvořit odvodňovací příkop, protože stékající voda z přilehlých polí ztěžovala bezpečný průjezd. „Situace je i nadále pod kontrolou díky pravidelnému monitoringu vodního toku Lomnice. Část jednotky z Ludvíkova odjela pomáhat do obce Višňová,“ informoval starosta Petr Černica.

Stav ohrožení byl vyhlášen i v Oldřichově v Hájích. Voda z řek se rozlila po loukách. Za celý včerejšek hasiči zasahovali na více než 350 událostech.

„Přestože jsme stále ve 3. stupni povodňové aktivity, hladina řeky Smědé k našemu potěšení nadále klesá. V tuhle chvíli probíhá přečerpávání vody u Krčelovského potoku ve Vísce a nyní dojde z bezpečnostních důvodů ke kácení stromu u hráze ve Vísce, což způsobí krátkodobé omezení provozu na hlavní komunikaci ve Vísce,“ uvedl starosta kolem 17. hodiny s tím, že co se týká průjezdnosti silnic, tak v tuhle chvíli jsou všechny průjezdné. „Avšak na silnici mezi Předlánci a Višňovou projíždějte se zvýšenou opatrností,“ doplnil.

