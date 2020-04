Akce, která běžela od pondělí, se účastnilo přes 20 000 lidí. Ti za svůj příspěvek ve výši symbolických 50 korun dostali emailem dres z elitní vlny Jizerské 50. „Při vybírání subjektu, kterému pomoc věnujeme, nás zaujal příběh vzorově rychlé reakce v koordinaci s krajem, kdy Technická univerzita v Liberci začala obratem profesionálně pomáhat," svěřil se šéf organizačního týmu ČEZ Jizerské 50 Marek Tesař.

„Rozhodli jsme se podpořit libereckou univerzitu, protože Jizerská 50 je rodinné stříbro České republiky, je to silná komunitní akce s přesahem do celé společnosti a měla by se tak v těžkých dobách zapojit a pomáhat. Navíc patří do Libereckého kraje, proto jsme se rozhodli pomoci právě v něm,“ doplnil.

Velkou zásluhu na spolupráci TUL a Jizerské 50 měl také hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který spolupráci z počátku koordinoval. Velkou radost nyní mají i zástupci TUL včetně rektora Miroslava Brzeziny. „Je to skvělá pomoc pro nás všechny,“ dodal rektor Konečnou částku předají zástupcům univerzity příští týden.