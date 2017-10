Vietnamská studentka chce dostat k volbám i starší generaci

Liberecký kraj – K volební urně se letos vydala i 18letá studentka gymnázia Sabina Nguyenová z Harrachova. Bohužel mezi svými vrstevníky z vietnamské menšiny se jedná spíše o výjimku.

Sabina Ngueynová.Foto: Deník / Volná Garbová Gabriela

„Většina mých vietnamských spolužáků k volbám nepůjde. Ale to se bohužel týká i spousty mladých Čechů,“ poznamenala. Ona sama měla už před volbami jasno. „Volila jsem Starosty a nezávislé. Dokonce jsem uvažovala i o kandidatuře, ale mám dvojí občanství a to je problém,“ vysvětlila a pokračovala: „Když jsem vybírala stranu, kterou volit, přemýšlela jsem i nad tím, jak by mohla pomoci naší komunitě.“

STAN podle ní nediskriminuje menšiny a má dobré vedení. Naopak s Piráty na rozdíl od řady svých vrstevníků Sabina souznění nenašla. „Jejich program se mi nelíbí,“ konstatovala prostě.

S účastí Vietnamců na politickém životě v Česku Sabina příliš spokojená není. Změnit by to podle ní mohla osvěta, která by směřovala od mladých lidí k jejich rodičům. Naděje vkládá do právě vznikajícího Svazu mladých Vietnamců Libereckého kraje.

„Jeho cílem je právě zapojit starší generaci Vietnamců do společenského a politického života,“ dodala Sabina.

Podle ní se řada Vietnamců o politiku nezajímá především kvůli jazykové bariéře. „I ti co mají občanství a měli by tedy jazyk ovládat, se stejně bojí jít volit, protože špatně rozumí,“ dodala.

A jak nakonec poznamenala, Vietnamci mají v jednom směru s Čechy hodně společného: řada z nich si ráda stěžuje a nadává, ale k volbám stejně nejdou.