Myslivecký spolek se navíc věnuje projektu Výpravy za myslivostí, prostřednictvím kterého seznamuje děti ze škol a seniory nejen s mysliveckou hantýrkou a náplní činnosti myslivců. „Často se setkáváme s tím, že lidé mají na myslivce negativní názor. Těmito aktivitami bychom to už u dětí v útlém věku rádii změnili. Chceme jim přiblížit myslivectví, přírodu a především její ochranu,“ přiblížila pilotní projekt, který spustili loni, předsedkyně spolku Jana Volfová.

Průvod v čele s Dianou a Hubertem prošel Frýdlantem. Nechybělo ani pasování

Projekt se dělí na dvě části, teoretickou a praktickou. V trochu jiné formě ho nabízí také v domech seniorů, se kterými si spíše povídají, zatímco s dětmi si i hrají. „Myslivost už jde studovat i na na akademické úrovni a více se to posouvá do vnímání myslivosti, co se týče ekologie a ochrany přírody. Je to více propojené se vztahem k přírodě než jenom ta prostá práce s tou zvěří. Je to pro tu mladou generaci zajímavější,“ dodala Volfová.

Projekt mysliveckého spolku podpořil mimo jiné i Liberecký kraj. „Je důležité měnit pohled veřejnosti na myslivost. Myslivci jsou zastřeni mrakem zkreslení, v dnešní době jsou dobře obhajitelné minimálně dvě funkce myslivosti. Jedná se o regulaci počtu zvěře v urbanizované krajině bez dostatku dravců a šelem. Druhá funkce je udržování dobrého zdravotního stavu zvěře,“ podotkl radní pro životní prostředí a zemědělství Václav Židek.