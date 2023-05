Kontroverzní Kovák v Chrastavě je definitivně minulostí. O likvidaci domu hrůzy se město snažilo dlouhá léta a nakonec se zadařilo letos na jaře. Do bývalé ubytovny se zakously demoliční stroje a šla k zemi. Její definitivní odstranění si vysloužilo oslavu s originálním názvem Tuplované nic, která se uskutečnila minulý týden.

Samotné demolici Kováku předcházely přípravné práce. | Video: Jiří Louda

Akce navázala na „NIC“ před deseti lety, kdy se slavila demolice nedostavěného kulturního domu. „Obě hrůzy jsou konečně pryč, tak to oslavíme. Na tento okamžik jsme čekali více jak deset let. Vnímám to jako velké vítězství,“ řekl starosta Chrastavy Michael Canov.

Role moderátora se ujal imitátor Petr Jablonský, o hudební doprovod se postarala kapela Kráva bez medu.

Bourání chrastavského Kováku

Zdroj: Romana Prošková