/FOTO/ „Pojďme spolu do Betléma,“ zve kostel svatého Jana Křtitele v liberecké Rochlici na tradiční výstavu betlémů, která se zde koná už posedmé. Přístupná bude od 25. prosince do 1. ledna, vždy od 13.45 do 16.30.

Výstava betlémů v kostele sv. Jana Křtitele v liberecké Rochlici. | Video: Jiří Louda

Výstavu koordinuje Zdeňka Cvejnová a pomáhá jí také její syn Štěpán Cvejn. Ten přišel s novým nápadem, jak výstavu pojmout. „Měníme postupně koncept výstavy a chceme, aby vystavované betlémy byly co možná nejvíce lokálního původu. Budujeme tak Výstavu betlémů Libereckého kraje,“ zdůraznil Cvejn.

Mezi tradičními betlémy tak nechybí ani ty, které nesou regionální stopu. Ať už se jedná o skleněné betlémy sběratelky ze Železného Brodu, dvacet exponátů od výrobců z Českého Dubu či sada malých betlémů od klientů ze sdružení Drak. Za zmínku stojí exponát, který společnými silami vytvořili nevidomí a slabozrací klienti ze sociální služby TyfloCentrum. Začali na něm pracovat v loňském roce loni a letos do něj dodali několik dalších figurek.

K vidění je tak nově Ještěd, lyžař, zvířata z liberecké zoologické zahrady a dokonce figurka nevidomé ženy s vodícím psem. Nemalou část výstavy doplňují betlémy z různorodých materiálů od farníků. „Když by někdo přišel po letech okolo Vánoc do našeho kostela a najednou tam objevil figurku, kterou kdysi vytvořil, určitě by ho to velmi potěšilo, možná až dojalo. To by bylo mým největším přáním,“ svěřil se Štěpán Cejn.

Koláž s kreslenými betlémky vytvořily děti ve věku od 7 do 9 let z Dětského diagnostického ústavu v Liberci. Díky těmto různorodým zdrojům bude na návštěvníky čekat rozmanitá a zajímavá výstava. „Jako specialitu máme letos zapůjčeno ještě 5 unikátních skleněných betlémů a ve společnosti Aurel pracujeme na betlému vytvořeném na 3D tiskárně,“ podotkl spolutvůrce výstavy. A jelikož letos uplynulo 800 let od okamžiku, kdy sv. František z Assisi zorganizoval první „živý betlém“ v italském městečku Greccio, tak součástí výstavy je malý betlém pocházející přímo z tohoto italského místa.

A zatímco návštěvníci si budou moci atmosféru užít až od 25. prosince, od poloviny měsíce chodí na exkurze děti ze školek a škol. „Mám tohle období ráda, vždy se na něj těším celý rok. Baví mě děti provázet, vymýšlím pro ně i různé úkoly, aby je to bavilo,“ dodala pastorační asistentka Bonaventura Týnovská.