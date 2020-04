Muzikantům nezbývá nic jiného, než trávit čas s nástrojem sami, což není určitě od věci a takové cvičení určitě nezaznamenala řada muzikantů. Ale čas se vleče. Proto vznikl v jednu chvíli spontánní nápad nahrát jednoduchý rytmus na bicí a veřejně ho sdílet na sociální síti s výzvou: „muzikanti přidejte se!“. Výsledkem je singl a videoklip.

V online singlu Jako pstruh virtuální kapely Online Corona Band zanechali velkou stopu muzikanti z Libereckého kraje.

Ve čtvrtek nahrál bicí stopu na sociální sítě a zveřejnil výzvu, aby se přidal kdo chce se svým nástrojem. Muzikanti napříč celou republikou nahráli novou skladbu. „Vyzval jsem muzikanty, aby k mému spodku nahráli a poslali další nástroje.

Odezva byla obrovská. Přidali se kamarádi z celé republiky,“ popsal otec singlu Petr Hozák, bubeník kapely F.A.King, která má kořeny na Jablonecku, když její lídr zpěvák Lukáš Šefr bydlí přímo v Jablonci.

Myšlenka mladého muže, který působí jako zastupitel a radní v městě Doksy, nadchla hudebníky z Železného Brodu, Nového Boru, České Lípy, ale i z Prahy, Třebíče či Tábora.

K původním bicím se přidaly kytary, basové kytary, perkuse. A ve finální verzi můžete slyšet čtyři zpěváky zpívat své čtyři texty. Je to jen sestříhané tak, aby na sebe navazovali. „Ale protože to jsou zdařilé verze, tak budeme zveřejňovat další verze této písničky, vždy jen s jednou verzí zpěvu,“ slíbil Petr Hozák.

K písni vznikl i klip ze sestříhaných záběrů na muzikanty a zpěváky. A nevede si vůbec špatně. Ač šlo jen o princip zábavy, povzbuzení, zapojení se, písničce se daří. „Krom toho, že lidé chválí nápad jako takový, tak chválí samotnou písničku. A to se přitom nedá vůbec mluvit o nějaké kvalitní nahrávce, jelikož všichni muzikanti se zapojili s tím, co měli po ruce a co je zrovna napadlo. Možná ta spontánnost tomu dává tu šťávu,“ popsal autor, který celou skladbu i klip sám sestříhal.

„To, že se do projektu zapojí kamarádi muzikanti bylo super a trochu jsem na to spoléhal, ale že se přidá někdo pro mě úplně neznámý, z druhé strany republiky? To nikdo nečekal a jen to ukazuje, že existují na světě věci, které lidi stále spojují a jednou z nich je určitě hudba,“ dokončil Petr Hozák.