Mistrovství světa v agility, největší kynologická událost v České republice, v Evropě i ve světě, je zpět v Liberci. Slavnostní zahájení, na které dorazilo 662 závodních týmů ze 43 zemí z celého světa, se uskutečnilo ve středu 4. října v liberecké Home Credit areně.

Mistrovství světa v agility 2023. | Video: Martin Štefanov

Až do neděle 8. října zde mohou zájemci zažít jedinečnou atmosféru, načerpat dobrou náladu a podpořit agility týmy. .Pořádání takovéto prestižní akce přivede do našeho krásného města stovky účastníků a tisíce diváků, kteří budou mít možnost využít v rámci šampionátu i ostatních služeb města. Pořadatelé, kteří mají tuto akci na starosti jsou profesionálové, kteří takové akce umí, takže se můžeme všichni těšit na parádní zážitek,“ sdělil náměstek primátora Petr Židek.

Každý soutěžní den bude doslova nabitý mimořádnými výkony ve čtyřech kategoriích. Ohodnotí je čtveřice rozhodčích, a to Alex Beitl z Německa, Anders Virtanen z Finska a česká dvojice Petra Vyplelová a Karel Havlíček. Všichni patří mezi špičku v agility sportu i jeho rozhodování ve svých zemích i na světové úrovni. „Přes rok příprav a práce se postupně začíná přetavovat do reality a bude to jízda. Jednotlivé státy hlásí své týmy, vstupenky mizí závratnou rychlostí. Můžeme se těšit na největší světovou událost agility letošního roku,“ dodal výkonný ředitel organizačního výboru pro produkci a marketing MS Agility 2023 Pavel Jakubec.

Agility je psí sport, při kterém pes podle pokynů psovoda překonává sérii překážek. Některé překážky jsou skokové – jednoduché, dvojité, skok daleký, kruh; některé přebíhací – kladina, áčko, houpačka; jiné probíhací – slalom, pevný tunel. Na závodech jsou parkury dlouhé 15 – 22 překážek do 220 metrů, pes všechny překážky překonává dobrovolně, nemá na sobě ani vodítko, ani obojek. Agility může dělat každý pes s průkazem původu i kříženci všech velikostí a tvarů za předpokladu, že je zdravý a nemá nijak omezený pohyb.

Na závodech se pak porovnávají psi různých velikostních a výkonnostních kategorií. Než se ale psi dostanou na závody, musí se naučit všechny překážky překonávat bezpečně. Agility je ale náročnější na psovoda, protože je jeho práce zapamatovat si trať a vést po ní psa. Často dochází ke změnám směru, a protože jsou psi obvykle rychlejší než psovodi, agility vyžaduje rychlé reakce, jak ve vydávání povelů, tak v jejich plnění. Hlavním cílem tohoto sportu je dosáhnout lepší spolupráce a komunikace mezi psem a jeho psovodem a skloubit přesné překonávání překážek s rychlostí, která plyne ze sebejistoty a důvěry.