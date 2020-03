Aktuálně pečuje o dvě mláďata, třetí se vylíhlo o několik dní později a bylo v rámci nezištné spolupráce mezi zoologickými zahradami sdruženými v Unii českých a slovenských zoologických zahrad převezeno k adoptivnímu páru do Zoo Liberec. Tento největší orel Evropy byl v České republice v minulosti pronásledován a nakonec i vyhuben. Díky vysazení v lidské péči odchovaných ptáků a přísným ochranářským opatřením se v ČR opět vyskytuje a hnízdí. Přesto čelí dál hrozbám ze strany člověka. Proto je každé odchované mládě velmi cenné.

Adoptivní rodiče byli vytipování v partnerské zoo v Liberci. Jedná se sice o pár orlů kamčatských (orel východní), ale vzhledem k příbuznosti obou druhů a předchozím zkušenostem páru v odchovu vlastních mláďat se chovatelé dohodli na adopci právě těmito orly. Pro další chov je naprosto zásadní, že ptáci jsou odchováváni svými rodiči, případně náhradními pěstouny. Pokud by je odchovával člověk, nevtiskli by si přirozené návyky a chování. Mládě bylo několik dní po vylíhnutí v Ostravě tzv. rozkrmeno a následně převezeno do Liberce. Pod adoptivní rodiče bylo podloženo koncem minulého týdne a ti jej bez problémů přijali.

„První mládě odchované v Zoo Ostrava pobývá momentálně v Zoo Jihlava, loňská mláďata vyrůstají spolu v jiné voliéře stále v Zoo Ostrava. Jakmile dospějí, mohla se dále zapojit do chovu toho chráněného a kriticky ohroženého dravce v lidské péči, příp. do nějakého repatriačního projektu. Ať už v rámci České republiky, nebo celé Evropy,“ dodala zooložka Adéla Obračajová.

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) má rozpětí křídel 200-235 cm. Samci váží 3,5-4,5 kg, samice 5-7 kg. Obývá skalnaté mořské břehy, vnitrozemské stojaté vody a velké řeky severní a východní Evropy a severní Asie až k Tichému oceánu. Je částečně tažný. V jeho jídelníčku převažují ryby, vodní ptáci i savci. V zimním období se živí zejména mršinami. Pár spolu staví několik hnízd, která bývají umístěná na stromech nebo na útesech. V průměru mohou mít až 2 m. Od února do něj samice snáší většinou 1-2 vejce, na snůšce sedí střídavě oba rodiče 35-46 dní. Hnízdní péče trvá 70-75 dní.