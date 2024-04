Lékaře z libereckého týmu záchranářů čekalo ve středu 24. dubna velké překvapení, když ho operační středisko poslalo na poslední výjezd do garáže přeplněné kolegy.

Záchranná služba se loučí s doktorem. | Video: ZZS LK

Ve středu po šesté hodině ráno poslalo operační středisko libereckých záchranářů na poslední výjezd lékaře Libora Kučeru, který odchází do záchranářského důchodu. Místo odjezdu na něj ale čekalo velké překvapení v podobě garáže přeplněné kolegy, kteří se s ním přišli rozloučit.

"Loučíme se neradi, ale s pokorou a s velkými díky za všechno, co udělal pro pacienty v Libereckém kraji, co udělal pro nás. Libor Kučera je spolehlivý, empatický, rád se směje, rád vypráví," napsali záchranáři na facebooku s tím, že jim bude chybět a připojili poděkování. "Vracejte se k nám alespoň občas rád a užijte všechno, na co se teď chystáte, plnými doušky," dodali.

Libor Kučera začínal ve službě u libereckých záchranářů v roce 1992 a nyní odchází po 32 letech do záchranářského důchodu.

Mohlo by vás zajímat: VIDEO: Smrtelné pasti pro motorkáře v Libereckém kraji, kde bourají nejčastěji