Velkou motivací, proč se naplno vrhnout do trénování, bylo narození dcerky, které je nyní šest let. „Letos oslavím čtyřicítku a přestože jsem nezačala se závoděním v dřívějším věku, není to úplně neobvyklé. Ale jak to platí u každého sportu, čím dříve, tím lépe,“ dodala.

Její kategorie je spíše o symetrii než o extrémním osvalení. Nejsou žádoucí výrazné žíly ani velké svaly, důraz je naopak kladen například na kulatost ramen, pevnost zadečku a celkovou vyváženost. Důležitou roli hraje i světlo, které může postavě polichotit i uškodit, a výběr bikin, ať už se jedná o střih či barvu. „Musíte na pódiu doslova zářit, abyste zaujali porotce mezi ostatními soutěžícími. Porota hodnotí celkový vizuál a to, jak se vám povedou předvést předepsané pózy. Já mám nejraději zadní a pravou boční pózu, kdy vynikne úzký pas,“ zdůraznila frýdlantská učitelka s tím, že jednou jí strhli body za špatně uvázaný horní díl plavek.

Jak sama přiznala, prostředí fitness jí velmi učarovalo, přesto reálně nevěděla, do čeho jde a jaký dopad bude mít příprava na její běžné fungování. Čím více se blíží závody, tím jsou požadavky na stravu striktnější. „Dostaví se únava, člověk jede na nouzový režim a občas bojuje se špatnou náladou. Já jsem třeba zavírala ovladač do ledničky, jak jsem byla vyčerpaná,“ popsala situaci s tím, že jakmile už zbývá jen týden do závodů, nahradí tyto pocity těšení se.

VIDEO: Nepřijali ji ke studiu, vrhla se na vafle. Je o ně zájem v Lípě i Liberci

„Měla jsem jako nováček obavu, že se na mě budou koukat skrz prsty. Ale v zázemí panuje skvělá atmosféra, navzájem se podporujeme,“ dodala. Během přípravy dodržuje předepsaný jídelníček. Jako milovnice čokolády si měsíc před závody odkládá do krabičky různé sladkosti, na které během té doby narazí a schraňuje to jako poklad. I během vaření si odpouští ochutnávání, tak se role ochutnávače zhostí manžel. „Po závodech zakončíme spanilou jízdu v McDonaldu, kde si dopřeji hamburger, hranolky a hlavně zmrzlinu, tu miluji,“ podotkla se smíchem Šímová.

Letošní podzimní sezónu se rozhodla vynechat, aby se lépe připravila na jaro a mohla zopakovat úspěchy z minulosti. Soutěžení by se ráda věnovala, dokud to tělo a zdraví dovolí. Chtěla by se pokusit dostat do TOP 6 v mistrovství Evropy a pokud by se zadařilo, zařadit se mezi finalistky mistrovství světa. Za velké úspěchy považuje loňské vítězství na mezinárodní soutěži Mr. Universe a letošní vítězství mistrovství ČR současně s nominací do reprezentace ČR na mistrovství Evropy, Aktuálně závodí ve federaci IFBB. „Vedle toho se účastním různých soutěží jako například Minkovický silák ve Višňové. Je to změna, člověk nepropadne stereotypu. Přesto jsem některé disciplíny letos vynechala, abych se při nich nezranila a neomezila v tréninku,“ osvětlila.

Velmi si cení podpory jak své rodiny, tak i studentů, které učí. Řada z nich si vzala ze své paní učitelky příklad, začali pravidelně navštěvovat posilovnu a chodí si k ní pro rady. „Studenti mi fandí. Sledují živá vysílání ze soutěží a když jsem po vítězství přišla do třídy, všichni mi tleskali. To mě hrozně potěšilo,“ zdůraznila. Důležitou roli zastává i Veronika Zemanová, která ji trénuje v době přípravy na závody. Nastavuje stravu a pomáhá doladit tělo na prkna.

A co říká na fenomén body shamingu nebo-li formu ponižování, kritiky nebo urážení jednotlivce kvůli jeho tělesnému vzhledu? „Nikoho nehodnotím. Pomáhám i slečnám v posilovně. Je super, že chtějí něco změnit. Nejdůležitější je, aby se člověk cítil spokojený. Pokud chce ale něco změnit, má mou veškerou podporu,“ uzavřela Petra Šímová.