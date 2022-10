Viděno srdcem. Do libereckých ulic vyrazili dobrovolníci na pomoc nevidomým

23. ročník sbírky Bílá pastelka potrvá do středy 12. října. V ulicích města mohou kolemjdoucí narazit na dobrovolníky, kteří do terénu vyrazili s jasným cílem, a to pomáhat nevidomým a slabozrakým lidem vidět svět.

23. ročník sbírky Bílá pastelka. | Foto: Deník/Martin Štefanov