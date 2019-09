Nahradit by mělo to, které už dosluhuje. V Bedřichově slouží od roku 2010 a už tehdy šlo o improvizaci. „Bylo vyřazené z jabloneckých Břízek,“ upozornil starosta Bedřichova Petr Holub.

Na tristní technický stav zařízení už starosta Bedřichova upozorňoval před lety. Podporu ze státní kasy slíbily průběžně tři ministryně, pokaždé ale zůstalo jen u slibů. Proto se teď do problému zapojil i Liberecký kraj. „Jde o výjimečnou sportovní infrastrukturu, a proto ji podpoříme,“ zdůvodnil náměstek hejtmana Petr Tulpa, pod něhož spadá rezort sportu. „Zasněžování poslouží i jako podpora Jizerské 50, která se na stadionu koná,“ doplnil starosta Holub.

Bedřichovský stadion je zároveň vstupním místem na magistrálu. „Tam se může každý občan stotisícového Liberce dostat městskou dopravou, bez auta, což je také jedním z důvodů, proč jsme tento projekt podpořili,“ upozornil hejtman Martin Půta.

Bedřichovem ročně projde téměř milion turistů, drtivá většina v zimní sezoně. Podle starosty tvoří zimní návštěvníci obce považované za bránu Jizerských hor asi 80 procent všech návštěvníků. Na rozpočtu se to však kvůli daňovému přerozdělení nijak neodrazí.

BEZ POTÁPĚČŮ

V Bedřichově začali kopat ještě dřív, než radní o dotaci rozhodli. Nová technika zasněžování totiž počítá s tím, že se voda povede z retenční nádrže na Dolině pod zemí. Dosud proudila hadicemi na povrchu, což znamenalo problémy stejně jako fakt, že se nasávala ponorným čerpadlem. „Pokud došlo k závadě, museli jsme volat potápěče,“ popsal starosta Holub.

Nejdražší na celém projektu bude nová kontejnerová čerpací stanice. Ta nahradí dosavadní hydroboxy. Přibude i jedno sněžné dělo. Nová technologie umožní také zapojení zasněžovacích tyčí, neboli sněžných sprch, které mohou doplňovat sníh na trati i během provozu.

JEDEN DEN MÍSTO PĚTI

Nová technika začne chrlit umělý sníh na osvětlené bedřichovské kolečko už letošní zimu. Zatímco dosud trvalo zasněžování stadionu zhruba pět dnů, s novou technikou to zvládnou za jediný den. „Jde o technologii, kterou na základě výběrového řízení vyhrála firma považovaná za evropského lídra v oboru,“ upozornil starosta Holub.

Objem čerpané vody by podle něj měl zůstat stejný. „Systém je nastavený na objem vody, který máme povolený už z minulých let. Pokud bychom retenční nádrž vyčerpali, zasněžíme jen to, co právě potřebujeme,“ zdůraznil starosta.

BUDOU TURNIKETY?

Celý projekt vyjde na šest milionů. Milion zaplatí ze své kasy samotný Bedřichov se třemi stovkami stálých obyvatel. V zimě se jejich počet dostane na pět tisíc. „To už je malé město, které hospodaří se zhruba padesátimilionovým rozpočtem. My máme k dispozici 15 milionů,“ upozornil starosta.

Jen zimní údržba a opravy přišly obec loni na 2,5 milionu, jedním milionem přispívá na provoz Jizerské magistrály. Lidé ji přitom užívají bezplatně, jediná forma úhrady jsou dobrovolné příspěvky.

Podle hejtmana Půty bude do budoucna vhodné hledat takový model financování, na kterém se budou podílet ti, kteří sportoviště nejvíc používají. Zda by se jednalo o turnikety nebo jiný způsob, je zatím jen ve fázi možných úvah. I umístění turniketů by totiž znamenalo investici, navíc by bylo v rozporu se zákony, které lidem umožňují volný vstup do lesa.

Jako jediná schůdná varianta, jak doplnit rozpočet penězi od těch, kteří služby čerpají, je zvýšení parkovného v zimní sezoně. Vedení obce už o tom jedná. Konkrétní částka zatím nepadla, starosta pouze uvedl, že nové ceny začnou platit od 1. prosince. Zatím se v Bedřichově platí 50 korun na hodinu, stovka za celý den, v zimě se výše parkovného pohybovala v rozmezí od 100 do 200 korun.

„Myslím, že zdražení parkoviště je rozumné, vždyť ho užívají hlavně cyklisté a běžkaři. V zimě tam stejně pěšky ani nemůžeme, takže když se jim zdarma upravuje stopa, ať si to také zaplatí jako každou službu,“ zmínila například Hana Doležalová z Liberce. Proti je naopak v diskuzi na sociální síti Jana Veselá. „Myslím, že sportují spíš lidé, kteří mají vyšší příjmy a do daňového systému tak přispívají mnohem víc,“ oponovala.

Zvýšení cen za parkování by nemělo přispět jen na zimní údržbu silnic a běžeckých tratí, ale také k regulaci dopravy, která se rok co rok projevuje stejným scénářem. Totiž naprostým kolapsem v hlavní zimní sezoně.