Během prvního kola prezidentských voleb uplatnili svá voličská práva také odsouzení a obvinění umístění ve Vazební věznici Liberec. V pátek 13. ledna zde odvolilo 153 oprávněných voličů.

Prezidentské volby probíhaly i ve Vazební věznici Liberec. | Foto: Radka Šmucrová

Vězni volili za přítomnosti členů okrskové volební komise ve dvou kulturních místnostech, které byly pro tyto účely upraveny. Do těchto volebních místností příslušníci vězeňské stráže a dozorčí služby postupně naváděli obviněné a odsouzené, kteří projevili o účast zájem a byli předem zapsáni do zvláštního seznamu voličů. „Někteří z nich však nebyli z rozhodnutí členů okrskové volební komise k volbám připuštěni, a to především z důvodu neplatných dokladů totožnosti. Několik z nahlášených voličů se voleb nakonec odmítlo zúčastnit,“ informovala mluvčí věznice Radka Šmucrová.