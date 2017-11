Vězni celý rok zdarma a rádi uklízí město

Liberec – Odsouzení muži z liberecké vazební věznice se podílejí na úklidu města. O práci mají zájem.

Téměř sto tun větví, suti a odpadu letos odstranili vězni z míst po celém Liberci. Do práce se zapojili jen pečlivě prověření odsouzenci.Foto: Vězeňská služba

Odstraňování černých skládek, údržba veřejné zeleně nebo prořezávání přerostlých křovin jsou obvykle činnosti, které provádějí pracovníci technických služeb. V Liberci se do těchto manuálních prací opakovaně zapojují i vězni. Může za to spolupráce mezi městem a místní vazební věznicí. Letos se odsouzení dobrovolníci na skládky nebo do parků vypravili celkem dvanáctkrát.

„Vězni mimo jiné likvidovali stará nepoužívaná pískoviště, demontovali zbytky laviček nebo odstraňovali přebytečné betonové prvky,“ vyjmenovala mluvčí liberecké věznice Radka Šmucrová. Mezi vězni je podle mluvčí o práci pro město zájem, a to i přesto, že pracují zadarmo. „Je to pro ně vítaná změna, dostanou se na čerstvý vzduch a navíc dělají něco prospěšného pro společnost,“ vysvětlila Šmucrová.

NIKDO NEUTÍKÁ

Každé úklidové akce se účastní skupinka asi dvaceti vězňů. O svou bezpečnost se ale obyvatelé obávat nemusejí. Žádné pokusy o útěk nebo jiná porušení pravidel při práci v ulicích města totiž věznice neeviduje. „Vězně pečlivě vybíráme a prověřujeme, nebezpečné osoby do ulic nepouštíme. Všichni navíc pracují pod dohledem vězeňské služby,“ ubezpečila Šmucrová. Podle ní vězni sami velmi dobře vědí, že po jakémkoli nevhodném chování by podobnou příležitost už nikdy nedostali.

PRACOVNÍ NÁVYKY

Město nasazením dobrovolníků ušetřilo přes půl milionu korun. Pro věznici je ale důležitější, že si odsouzení zachovávají pracovní návyky. „Někteří lidé mají pocit, že se vězni za mřížemi jen válejí a nic nedělají. Odvedená práce pro město může takový obraz vězňů v očích lidí proměnit,“ dodala mluvčí. Ve spolupráci s magistrátem plánuje věznice pokračovat i příští rok. Pro vězně však nejde o ojedinělou aktivitu, pravidelně pomáhají také s jarním a podzimním úklidem školky v libereckém Růžodole. Zapojili se i do prací na faře nebo do odstraňování škod po minulých povodních. V liberecké vazební věznici aktuálně na rozsudek čeká dvaadevadesát osob. Dalších 245 si tu svůj trest už odpykává.