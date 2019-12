Skiareál Černá Říčka v Desné, horní část Severáku v Bedřichově a od včerejška také Tanvaldský Špičák. To jsou spolu s lyžařským areálem Vítkovice v Krkonoších zatím jediná místa v kraji, kde se zatím dá lyžovat.

„Snažili jsme se zasněžovat, co to šlo v mrazivých dnech během prosince, a soustředili jsme se pouze na hlavní sjezdovku, nikoliv celý areál,“ vysvětlil Lukáš Cink z areálu Černá Říčka v Desné. Nápor tu očekávají zejména na silvestra a kolem Nového roku. „Sníh určitě vydrží, jen lyžování nebude tolik komfortní, protože čekáme, že tu bude obrovský zájem lidí,“ dodal.

Areál, který funguje už od roku 1962, leží nedaleko přehrady Souš a hlavní sjezdovka měří necelých 500 metrů. Jezdí se tu i večer. Osvětlení – podle informací uvedených na stránkách skiareálu – patří k nejlepším v Jizerských horách.

V krkonošských Vítkovicích je v provozu také pouze hlavní sjezdovka dlouhá kolem 700 metrů. Stejně jako v Desné se tu jezdí na technickém sněhu. I tak ale s netrpělivostí vzhlížejí k obloze i zprávám meteorologů. Stejně jako jejich kolegové v Jizerských horách. Tam ale zatím převládá skepse.

„I kdyby začalo mrznout, jak slibuje předpověď, do silvestra se celý areál zasněžit nepodaří. Potřebovali bychom nejméně pět, šest mrazivých nocí,“ zhodnotil Petr Bažant ze SkiBižu, která areály v Jizerských horách spravuje. Pokud to meteorologické podmínky alespoň trochu dovolí, mají v plánu zasněžit sjezdovky u Arniky a dětský vlek v Bedřichově.

Dosněžovat chtějí i na Tanvaldském Špičáku, kde je momentálně v provozu sjezdovka Kostelní a Dětská. „Propad za prosinec je ale citelný, snad se to podaří dohnat během ledna,“ doufá Bažant.

Právě na Tanvaldském Špičáku letos investovali do zkvalitnění služeb přes 10 milionů korun. Rozšířili jednu ze sjezdovek, zkvalitnili zázemí v lokalitě Tanvaldský Špičák II a v neposlední řadě se investice promítly i v novém zasněžovacím systému. K zasněžování by ale potřebovali, aby teploty klesly na několik nocí alespoň pod 5 stupňů Celsia.

Nezvykle vysoké teploty jsou příčinou, že se hned tak nezačne lyžovat ani na Ještědu, kde se vleky poprvé spustily v polovině prosince. V současné chvíli tu jezdí pouze kabinková lanovka.

Areál od loňské zimy spravuje slovenská společnost Tatry Mountain Resorts, která slíbila investovat do areálu do deseti let přes půl miliardy korun.

Lyžovat se zatím nedá ani na oblíbené sjezdovce Javorník u Liberce, kde je v provozu pouze bobová dráha.

SNÍH NENÍ ANI VE STOPĚ

Ideální podmínky nemají kvůli teplotám ani běžkaři. Podle informací společnosti Jizerská magistrála bylo včera odpoledne ve stopě za stadionem kolem pěti, od Nové louky asi 10 centimetrů sněhu. To samé je i na loukách nejstudenějšího místa severních Čech – v osadě Jizerka.

Jen na stadionu v Bedřichově, kde jsou po umělém zasněžování ještě zbytky technického sněhu, je i s přírodním zhruba patnácticentimetrová vrstva. „Pokud napadne alespoň deset centimetrů, můžeme trasy projet alespoň skútrem, ale na rolbování bychom potřebovali alespoň 30 centimetrů,“ uvedla ředitelka společnosti Jizerská magistrála Radka Davidová. Lyžovat se tak podle ní v Jizerkách dá, ale pouze „klasikou“.