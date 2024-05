Prudký nesouhlas a pocity zklamání vyvolalo u řady obyvatel obce Bulovka případné vybudování větrných elektráren. Po konání veřejné besedy, která se uskutečnila pod taktovkou společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, vznikla petice proti tomuto záměru. Její iniciátoři upozorňují na ekologické a krajinné dopady necitlivé výstavby větrných elektráren v blízkosti jejich obydlí, a to hlavně v malé vesnici Dolní Oldřiš, která je součástí Bulovky. Zároveň žádají uspořádání místního referenda.

Větrná elektrárna. (Ilustrační foto) | Foto: Deník

Petici aktuálně podepsaly téměř dvě stovky převážně místních obyvatel a několik chalupářů. Petenti zároveň žádají, aby byla pozastavena všechna další jednání s vybraným investorem, především k podpisu smlouvy do doby, než bude zřejmá vůle většiny obyvatel dotčených katastrů obce. Navrhují také hlubší a spravedlivější participaci obcí a jejich obyvatel na procesu komunitně vedené energetiky směřujícímu k energeticky udržitelnému venkovu.

„Jak jsme následně zjistili, podobný koncept schvalování bez předešlé širší diskuse s občany proběhl i v sousedních obcích, a to nás vskutku znepokojilo,” sdělila jedna z iniciátorek petice Šárka Nemešová ze spolku Terra Viva.

Nemešová vnímá Frýdlantsko jako lokalitu výjimečnou nejen svým jedinečným venkovským charakterem, ale i pohnutou historií. Proto podle ní tuto oblast zejména v posledních několika desetiletích osídlují lidé citliví k náladě a duchu místa, lidé, kteří vnímají krajinu, v níž žijí komplexně, jako neoddělitelnou součást svých osobních, pracovních a spolkových životních skutečností.

„Víme také, že v současné době neexistuje žádná energetická koncepce kraje, mikroregionu, obcí, která by určovala, kolik energie a na jaké úrovni bude pro kraj potřeba, kdo a jakými prostředky ji bude zajišťovat, kde budou umístěné konkrétní zdroje. Domníváme se, že před rozhodnutím o investici a vyčlenění plochy pro ni, by bylo vhodné na tyto otázky znát odpovědi. Odpovědi však od místních zastupitelů nedostáváme,“ podotkla.

Podle starostky Bulovky Romany Šidlové doposud žádná smlouva jak se společností ČEZ Obnovitelné zdroje, tak ani jiným investorem nebyla uzavřena. Pouze na podzim loňského roku informovala zastupitelstvo, že se mění stavební zákon a s účinností od 1. července nebude součástí stavebního povolení pro větrné elektrárny souhlas obce.

„Rozhodovali jsme se, jak se k nastalé situaci postavíme. Bulovka je na větrné mapě už dlouho a patří do zájmové oblasti investorů. Nakonec jsme se domluvili s ČEZem, aby na veřejné besedě představil projekt větrných elektráren,“ sdělila Šidlová s tím, že následujícím krokem bude anketa. Její znění bude předkládat na dalším jednání zastupitelstva, které se uskuteční do konce května. „Spolupracujeme s investorem, protože potřebujeme občany informovat, jak větrné elektrárny fungují,“ osvětlila.

Iniciátorka petice nerozumí tomu, proč by se anketa měla vůbec konat. Případné podepsání smlouvy s ČEZ Obnovitelné zdroje vnímá jako nevýhodný kontrakt pro samotnou obec. „Dopisem jsme vyzvali paní starostku, že bychom chtěli vytvořit kulatý stůl, byť zatím jenom v rámci naší obce, ale pak třeba v širším rozměru dalších obcí, kterých se to týká, abychom se o tom začali bavit místně a s ohledem na rozvoj místní komunity,“ informovala Nemešová.

Pokud si to výsledky ankety vyžádají, popřípadě pokud někdo vyvolá místní referendum, bude pravděpodobně jeho termín směřován k letošním podzimním krajským volbám. A o budoucnosti projektu tak rozhodnou sami občané. „Pokud by obec dala ruce pryč, může se stát, že stožáry vyrostou i tak a obec z toho nebude nic mít a ani neovlivní jejich počet a umístění,“ zdůraznila starostka Bulovky.

Ministerstvo pro místní rozvoj však tvrdí, že obce neztratily možnost zabránit výstavbě například velkých slunečních nebo větrných elektráren. Nadále platí, že výstavba jakýchkoliv zdrojů energie musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, hlavně se zásadami územního rozvoje a územním plánem. V případě nesouladu s územně plánovací dokumentací není možné záměr povolit, dokud nedojde ke změně územně plánovací dokumentace. „Není tedy například pravda, že obnovitelné zdroje energie by bylo nyní možné umisťovat kdekoliv v nezastavěném území bez ohledu na regulaci v konkrétním územním plánu. Vedle souladu s územně plánovací dokumentací musí být dále stavební záměr v souladu s cíli a úkoly územního plánování, jejichž součástí je také soulad záměru s charakterem území,“ informovala tisková mluvčí Veronika Hešíková.

Mezi signatáře petice patří například Filip Fröhlich, který má dům v Dolní Oldřiši. Nemá nic proti zelené energetice, naopak by se mu líbila komunitní elektrárna, která by byla šetrná k životnímu prostředí a zároveň by znamenala přínos pro obyvatele. „V tomto případě se jedná o čistě komerční projekt. V krásné krajině chtějí postavit extrémně velké větrné elektrárny. To přináší řadu nepříjemných věcí, které ovlivní nás obyvatele i přírodu,“ přiblížil své stanovisko Fröhlich a poukázal na zátěž hluku, vliv na podzemní vody a další nežádoucí účinky. „Nechtěl bych nechat tuto krajinu zničit, a proto jsme vyjádřili poměrně silný nesouhlas,“ dodal.

Větrné energii v minulosti řekli „ano“ v obcích Dolní Řasnice a Krásný Les. Za plánovaným větrným parkem stojí investor projektu W.E.B Větrná energie. Celková investice původně plánovaného parku s devíti elektrárnami se pohybuje v řádu jednotek miliard korun, dodávat elektřinu by měl začít v roce 2026. Výkon větrného parku pokryje potřeby pro zhruba 50 až 60 tisíc lidí. V Dolní Řasnici by měly podle starosty Marka Kratochvíla vyrůst minimálně čtyři elektrárny, plán počítá maximálně se šesti. „Peníze z větrného parku využijeme pro rozvoj obce. Potřebujeme zrevitalizovat bývalý objekt zámečku, dodělat vodovod a chybí nám multifunkční hřiště,“ nastínil plány Kratochvíl.

Naopak v sousední Horní Řasnici dali místní stopku větrným elektrárnám a dva plánované stožáry tu nevyrostou. Lednové referendum se konalo loni souběžně s prezidentskými volbami. Jelikož hlasovalo 114 lidí z celkového počtu 187 oprávněných osob, prohlásila místní komise referendum za platné. Proti pokračování spolupráce se vyslovilo 60 obyvatel, rozhodnutí z referenda tak bylo pro vedení obce závazné.

