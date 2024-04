Dalších šest větrných elektráren ve Václavicích? Město zajímá dopad na obyvatele

Větrný park ve Václavicích u Hrádku nad Nisou by se mohl rozrůst o dalších šest elektráren, alespoň to plánuje firma Support Team. Zastupitelé města ale nejprve požadují zpracování kompletního posudku dopadů na životní prostředí. Bylo by potřeba také změnit územní plán.

Větrné elektrárny u Václavic, Hrádek nad Nisou. | Foto: Roman Sedláček, město Hrádek nad Nisou