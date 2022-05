Na tradiční Jarní jízdu veteránů vyjely v sobotu 21. května dopoledne překrásné historické automobily z Liberecka a širokého okolí. Obdivovat je mohli zájemci od rána před libereckou radnicí, což si nenechalo ujít mnoho zvědavců.

Tradiční jarní jízda veteránů odstartovala přehlídkou před radnicí v Liberci. | Foto: Deník/Štěpán Kachur

Rozhodně se bylo na co dívat. Vozidla různých barev, modelů a stáří, která brázdila silnice v 19. i 20. století a přečkala koloběh času až do dnešních dnů, kdy už jde o o opravdové skvosty a jejich majitelé si je hýčkají a pečují o ně jako o poklady. Podívejte se, jak jim to před radnicí slušelo.