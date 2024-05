V minulosti se počítalo s vybudování veřejných toalet v dolním centru Liberce na Soukenném náměstí, zde se nakonec podle Janďourka od jejich realizace upustilo. Právě na Soukenném náměstí mohou kolemjdoucí narazit na bývalé veřejné toalety přezdívané liberecké metro. Přiléhavý název získalo zařízení kvůli svému vstupu do podzemí a jako veřejné záchody fungovalo s přestávkami do roku 2002. Z technických důvodů došlo k jejich uzavření, vchody jsou dnes zavřené. „Bylo to zvláštní, když uprostřed poměrně pěkného náměstí s květinami byly schůdky, které vedly na WC. Několikrát jsem ho i využila, a to hlavně s dětmi,“ zavzpomínala Markéta Ježková z Liberce.

Z metra by mohla být kavárna, toalety ale spíš ne

Veřejnost v minulosti navrhovala využít tyto bývalé toalety k nejrůznějším účelům – od kavárny přes klub a galerii až po botanický koutek. Město původně uvažovalo o jejich obnově, ale stavební odborníci varovali před vysokými náklady. Prosakuje sem voda a nejdříve by muselo dojít k nákladné hydroizolaci. „Kdybychom museli budovat výtahy kvůli bezbariérovému přístupu, předběžné odhady vycházely na 20 milionů korun. Oproti třeba nadzemní toaletě, která vychází do dvou milionů korun, je to zatím příliš mnoho,“ osvětlil primátor města Liberec Jaroslav Zámečník. „Nevylučuji, že se to může v budoucnosti za deset, patnáct let vyplatit, nebo na to může být jiný pohled. Dnes zatím jdeme cestou zajistit službu co nejlevněji pro lidi,“ doplnil.

Aktuálně veřejné toalety fungují na vlakovém a autobusovém nádraží, na terminálu městské hromadné dopravy ve Fügnerově ulici a v budově liberecké radnice. Záchody jsou součástí i obchodních center jako Forum Liberec, Plaza či Delta. V minulosti město oslovilo majitele restauračních zařízení. Ze zhruba čtyřiceti oslovených zareagovalo šest, tito provozovatelé podnik označili speciální samolepkou tak, aby lidé poznali, že se jedná o místo s veřejně přístupnou toaletou. „Po rekonstrukci Uranu vzniknou v jeho zázemí další dvě veřejné toalety,“ dodal Zámečník.

