„Pro rok 2022 jsme se rozhodli stanovit nulovou sazbu za předzahrádky, prodejní stánky a vystavené zboží před obchody. Myslíme si, že byť covid skončil, těžká doba pro restauratéry nekončí, a naším cílem je podpořit rychlejší ekonomické oživení této oblasti služeb v Liberci,“ uvedl náměstek primátora pro ekonomiku Zbyněk Karban. Město se rozhodlo odpustit jim platbu za předzahrádky, a to už třetí rok po sobě. Tímto rozhodnutím přijde přibližně o necelý milion korun.

Na oplátku chce požádat provozovatele, aby poskytli toalety ve svých lokálech k využití turistům i místním obyvatelům. „Nebudeme nikoho nutit, je to dobrovolné a kdo nebude chtít, tak to nic neznamená. I tak se na něj bude vyhláška vztahovat a bude od poplatku osvobozen. Chceme je o to požádat v období turistické sezony, inspirovali jsme k tomuto kroku například v Brně,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Každý provozovatel, který bude s otevřením toalet souhlasit, vyfasuje od města samolepku, jíž provozovnu označí, aby bylo na první pohled jasné, že si tady lidé mohou odskočit. „Minulou sezonu možnost používat toaletu veřejnosti umožnil například provozovatel Hotelu Praha. Nyní už vím, že s tím bude souhlasit třeba provozovatel restaurace Plzeňka v Moskevské, s nímž jsem předběžně mluvil. Požádat o tuto možnost chceme nejenom majitele podniků v centru města, ale i v jeho dalších částech,“ vysvětlil primátor. Provozoven je na celém území Liberce asi padesát.

„My jsme nikdy nikomu nezakazovali, aby se k nám šel vyčůrat. Nikde v centru toalety nejsou. Každý by si měl představit sám sebe v cizím městě, když potřebuje na záchod, pak je také rád, když ho pustí v kavárně. Pak si tam třeba dá i to kafe. Nálepku rád vylepím, není to špatný nápad,“ okomentoval Martin Hřebík, provozovatel kavárny Hotelu Praha a dalších libereckých podniků.

Liberec tímto krokem nechce úplně nahradit veřejné toalety, které na jeho území citelně chybí. Jde o dočasné řešení. Město má už delší dobu v plánu zřídit v centru dva bezbariérové záchody, jeden v atriu obchodního centra Plaza a druhý na Soukenném náměstí.

Úplně opačná situace je například v Turnově, kde mají veřejné toalety skoro na každém rohu a mají s jejich využíváním i spoluprací s restauratéry zkušenosti. „Nápad na oslovení restauratérů není špatný, ale je otázka, jak se k tomu budou stavět. Před lety, když byl postavený nový autobusák a chyběly toalety, jsme udělali dohodu s jedním provozovatelem restaurace, aby lidem umožnil využívat toalety v jeho podniku. Město mu dokonce za tuto službu platilo. Chtěli jsme po něm, aby provozovnu i označil, ale s tím jsme nepochodili. Docházelo tam totiž k situacím, kdy se lidé této služby vysloveně dožadovali a nastávaly kvůli tomu konflikty. Myslím, že byl nakonec rád, až se postavily nové záchody na nádraží,“ popsal starosta Turnova Tomáš Hocke.

I proto se město raději snaží počty veřejných toalet zvyšovat. Dlouhodobě má záchody v provozu na hlavním nádraží, na radnici, na starém autobusovém nádraží, u hřbitova nedaleko centra, v Metelkových sadech, ve sportovně - rekreačních areálech u jezu a u beachvolejbalového hřiště a ve spolupráci s provozovatelem Žluté plovárny i v Dolánkách u parkoviště. „Nové bezbariérové jsou teď otevřené v informačním centru a budeme se teď snažit další otevřít v parku u letního kina, kde částečně fungují. Některé jsou zdarma, jiné za menší poplatek. V průběhu celého týdne a v sezoně zvlášť záchody lidé ve městě otevřené najdou, a tak nezvažujeme, že bychom oslovili restauratéry,“ dodal Hocke. Předzahrádky zpoplatněné v Turnově dlouhodobě nejsou. Výjimku tvoří pouze zahrádky zabírající velkou plochu, jejich provozovatelé jsou menší poplatek městu ochotni platit.

V Jablonci nad Nisou se ještě zpoplatnění předzahrádek na letošní sezonu neřešilo a rovněž je zde netrápí nedostatek toalet. „Ve městě máme v provozu veřejné toalety, o které se starají technické služby. Lidé mohou přijít na záchod do radnice, opravené toalety jsou u letního kina a několik toalet je u přehrady. Dále jsou ve městě dvě na euroklíč a lidé mají možnost chodit i na autobusové nádraží nebo do Centralu, kde je ale neprovozuje město,“ uvedla mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová. V Jablonci naopak zaplatíte spíš za využití toalet v restauracích, zejména ty v centru tímto způsobem řeší, když se k nim přijdou lidé pouze vyčůrat.

Výzvou k otevření toalet veřejnosti řešili nedostatek záchodů například v Brně, kde rovněž rozdali samolepky na dveře lokálů. Ovšem restauratérům tam za tuto službu platili. Vloni na podzim něco podobného rozjela Praha 3 a místa, kam si lidé mohli odskočit, rovněž začala označovat samolepkami. Šlo ovšem nejenom o restaurace, ale i jiná veřejná místa. Provozovatelům za to městská část neplatila.