Poslední den letošního roku a první den roku následujícího se musí lidé opět připravit na omezení dopravy. Na linkách liberecké MHD budou na silvestra platit jízdní řády pro běžný pracovní den, poslední autobusy a tramvaje ovšem vyjedou před devátou hodinou večer.

Terminál městské hromadné dopravy ve Fügnerově ulici v Liberci. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Na Nový rok se pak vozidla rozjedou až v 7.30. „Konkrétní omezení jízdy spojů je vyznačeno v jízdním řádu každé linky MHD,“ upozornila mluvčí libereckého dopravního podniku Martina Poršová. Kolem osmé až deváté hodiny večerní se na silvestra utlumí také provoz většiny vlaků, bez omezení budou jezdit jen spoje na trati do Hrádku nad Nisou a Německa. Poslední autobus na lince z Prahy do Liberce vypraví dopravce Regiojet ve 20.00, dopravce Flixbus ve 23.15. Na Nový rok bude prvním autobusovým spojem do Prahy autobus v 5.20 (Flixbus) a v 7.00 (Regiojet).