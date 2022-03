Vláda se však rozhodla k 1. dubnu zrušit 75% slevy na jízdné v regionálních či dálkových autobusech a vlacích pro děti do 18 let, studenty do 26 let a cestující nad 65 let. Nově bude sleva činit 50 %. Touto úpravou chce vládní koalice docílit snížení deficitu státního rozpočtu ročně až o 1,9 miliardy korun. Přizpůsobit se jí musel i tarif IDOL. „Pro zmíněné skupiny obyvatel znamená tato státem iniciovaná úprava jízdného citelné prodražení jejich cest. I proto ke zvyšování cen v tarifu IDOL, které se plánovalo k 1. červenci, nechceme přistoupit,“ řekl Sviták.

Vedení Libereckého kraje se tedy rozhodlo přehodnotit plánované zvýšení cen jízdného, které by se přesto v průměru zvýšilo jen zhruba o 5 %, a to ještě pouze u některých položek. Cena jízdného IDOL k 1. červenci tohoto roku se tak nakonec nezmění.