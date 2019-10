Pro knihomoly představuje Velký knižní čtvrtek, který letos připadl na 17. října, druhé Vánoce. Na pultech knihkupectví se objeví dvacet vybraných titulů představující knižní hity podzimní sezóny.

Velký knižní čtvrtek proběhne i v Knihkupectví a antikavriát Fryč. | Foto: Archiv knihkupectví

Do akce, která se koná dvakrát do roka, se zapojilo i známé liberecké Knihkupectví a antikvariát Fryč. To otevře vstup do knižního světa minutu po půlnoci. „Pro návštěvníky jsme připravili Velkočtvrteční seanci literárních zombíků. Žádný knihomol, vášnivá čtenářka, krásných dívek knižní balamutitel nejde před půlnocí spát! Kromě knih bude připravena i kapka bílého, červeného či portského,“ popsal program knihkupec a majitel obchodu Martin Fryč.