Role moderátora se ujal Libor Bouček a program zahrnoval kromě hudebních vystoupení i zajímavé rozhovory a krátké virtuální prohlídky zapojených zoo. Koupí vstupenky si diváci mohli užít nejen hudební odpoledne plné hvězd, ale též podpořily chod 20 zoologických zahrad v České a Slovenské republice.

Přestože byly všechny zapojené zoologické zahrady v průběhu dubna opětovně otevřené, zdaleka to nevykompenzuje milionové ztráty způsobené déle než 200 dní trvající povinnou uzávěrou. Sbírka a prodej vstupenek na Ticketstreamu stále probíhá, a to až do 16. 5. Po zakoupení vstupenky mohou zájemci zhlédnout reprízu celé akce.