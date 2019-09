Můžete potvrdit, že došlo k ukončení mimořádné události?

Ano, mohu to potvrdit. A hrozně bych chtěl poděkovat Liberečanům za trpělivost a za to, že byli tak disciplinovaní. Bez toho bychom tu evakuaci mohli dělat až do rána. Celá akce dopadla dobře.

Opatření už ukončujete? Mohou se lidé vracet do svých domovů?

Ano, asi před deseti minutami (krátce po půlnoci - pozn. redakce) jsme evakuační opatření zrušili. Lidé mohou jít bez komplikací domů, žádné nebezpečí jim nehrozí.

Zůstává v platnosti uzavírka Doubské ulice?

Pyrotechnici pracuji ještě v Doubské ulici na dokončení té akce. Ale myslím, že do hodiny bude i tato ulice otevřená.

Jak hodnotíte celý zásah?

Z pohledu velitele si myslím, že jsme to zvládli dobře. Je to díky činnosti všech složek integrovaného záchranného systému. Všem patří velké poděkování.

Je to z vašeho pohledu velmi mimořádná událost, nebo jste se s podobnou již setkal?

Co si pamatuji, podobná věc se děla někdy před pěti lety. Nebylo to ale tak masivní, protože to nebylo v tak obydlené oblasti