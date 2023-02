Přestože se jim během epidemie koronaviru dařilo a bistro v tu dobu nejvíce prosperovalo i díky uzavření ostatních restaurací, posléze přišly komplikace. Až dvojnásobně se zdražily suroviny, zvedly se ceny energií a ubylo zákazníků. Rozhodnutí o konci ani jeden z majitelů nevnímá jako selhání. „Byl to náš sen. Chtěli jsme vařit pro lidi a to jsme si taky splnili. Myslím, že jsme vydrželi krásné čtyři roky, jídlo jsme dělali vždycky poctivě a chutně, takže jsem na nás hrdá,“ zdůraznila Strnadová. „Selhání bych to bral do roku nebo dvou provozu. Ale teď? Čtyři roky jsme se tím uživili. To je paráda,“ doplnil Jakub Raindl.

O veganském bistru jsme psali na začátku roku 2020, téměř rok od otevření podniku:

Veganské bistro VEGWay v Liberci uspělo. Lidé se vracejí a chválí

Nejvíce si cení toho, že se za tu dobu naučili samostatnosti. Sami si určovali, co a kdy budou dělat, zároveň se nemohli schovat za nějakou firmu a museli všemu čelit sami za sebe. Líbila se jim i pestrost, kterou provoz okénka nabízel, od samotného vaření přes nákup surovin a cenotvorbu až po obsluhování sociálních sítí. „Určitě si chceme nejdříve trochu odpočinout a nabrat síly do nové práce. Gastronomie je můj obor, práci s jídlem mám ráda, ale jsem otevřená i jiným příležitostem a nabídkám,“ nastínila plány do budoucna Andrea. Podobně je na tom i její partner Jakub, který si rád rozšíří obzory a naučí se něco nového. „Nezáleží, jestli v oboru, nebo ne,“ upřesnil.

Kuchařka s příběhy z okénka

V tomto okamžiku nemají plány ani finance na další provoz. Jelikož se řídí mottem „nikdy neříkej nikdy“, nemohou vyloučit, že se v budoucnu VEGway v nějaké podobě vrátí. „Pohráváme si s myšlenkou na kuchařku s příběhy z okénka, ale zatím je to pouze a jen myšlenka,“ podotkl Raindl.

Naposledy bude okénko otevřené v pátek 24. února, ještě předtím se mohou zákazníci těšit na burgerový čtvrtek. A právě od zákazníků se dostala majitelům slova podpory a útěchy. „Jsou z toho smutní a nechtějí, abychom končili, ale zároveň chápou, jaká je doba a že to není jednoduché. Je moc hezké číst si od nich zprávy, že jim tady budeme chybět nebo že jsme měli ten nejlepší veganský kebab, který jedli i masožrouti,“ řekla Strnadová.

Oba by uvítali, aby se malí čeští živnostníci dočkali podpory od státu v těžkých letech, protože v konkurenci velkých firem nemají moc možností obstát. Přesto se snaží zůstat pozitivně naladění. „Budeme na naše okénko vzpomínat moc rádi. Bylo to něco, co jsme chtěli, kde jsme se setkávali s lidmi podobně naladěnými, vytvářeli nové dobroty, a to nás bavilo,“ uzavřeli mladí podnikatelé.