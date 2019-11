Systém bikesharingu neboli sdílených kol v Liberci funguje teprve od roku 2018, tedy dvě sezony. V letošním roce už kola dojezdila a město teď musí vymyslet, jak systém zajistí do budoucna. „Rozhodli jsme se, že nepůjdeme cestou dotací na nákup kol. Je to cesta, kterou evropská města většinou nejdou. Najmou si poskytovatele a službu si zaplatí,“ řekl liberecký primátor Jaroslav Zámečník (Starostové).

Takto to v Liberci fungovalo doteď, třeba letos radnice firmě Rekola, která systém zajišťovala, zaplatila za zhruba půlroční provoz stovky kol téměř milion korun. Ještě minulé vedení ovšem připravilo žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí, za kterou by město pořídilo rovněž sto kol a minimálně pět let je pak provozovalo. Spoluúčast z městské kasy měla v tomto případě činit zhruba 400 tisíc. „Jsem schopen pochopit, že nové vedení města může mít na nějaké věci jiný názor, kdybych viděl, že tam jsou lidé, kteří řeknou, že ta dotace nebyla úplně dobrá, ale že sežene lepší dotace na lepší projekty,“ zareagoval tehdejší primátorův náměstek a dnešní opoziční zastupitel Jan Korytář (Změna). Podle něj je ale chyba především to, že město na magistrátu zrušilo oddělení získávání dotací. „Co vím, tak moc nových věcí nechystají, spíš ruší to, co bylo už předjednané,“ podotkl.

Jak přesně bude podoba bikesharingu v Liberci vypadat, podle primátora Zámečníka ještě jasné není. Radní čekají, až dostanou od firmy Rekola kompletní letošní statistiky o tom, jak byla kola využívaná.

„Budeme se radit, jakým způsobem to bude fungovat, v jakém rozsahu a s jakým typem kol. Všechny tyto otázky budeme probírat v prosinci,“ vysvětlil Zámečník, který v minulosti hovořil například i o možnosti pořízení elektrokol.

Z letošní sezony jsou zatím známé jen statistické údaje za období od dubna do června, podle kterých uživatelů výrazně ubylo. Zatímco loni si za stejné období lidé některý z bicyklů půjčili celkem 21 945krát, letos už to bylo pouze 11 734 výpůjček.

Na vyhrazená místa

Opozice to dává do souvislosti s novým opatřením, podle kterého bylo letos nutné půjčovaná kola odkládat jen do vyhrazených stojanů, jichž ale není mnoho. To kritizovala i část uživatelů V loňském roce bylo možné v centru nechat kolo téměř kdekoli. Vedení města změnu systému vysvětlilo stížnostmi obyvatel na povalující se kola v ulicích a slíbilo do budoucna navýšit počet stojanů.