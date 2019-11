Jde o téměř jedinou zelenou plochu na Sokolovském náměstí, které je jinak z většiny tvořeno silnicí a velkým parkovištěm. Pozemek s terasou vlastní město, podnikatel ho má jen pronajatý.

„Měli jsme různé stížnosti od občanů, případně dotazy na estetiku terasy. Smlouvu dál prodlužovat nebudeme. Chceme, aby zelené plochy byly zelené a nebyly na nich terasy,“ vysvětlil primátor Jaroslav Zámečník.

Nájemní smlouvu schválilo předchozí vedení města, a to přes nesouhlas dvou z devíti magistrátních odborů. Proti tehdy byli úředníci z odboru ekologie a veřejného prostoru a z odboru životního prostředí.

„Umístění předzahrádky vnímáme v tomto prostoru ze zahradně architektonického hlediska jako nekoncepční. Doporučujeme předzahrádku situovat na zpevněnou plochu chodníku, či komunikace přiléhající k dané provozovně či podniku, tak jak je to obvyklé i u jiných podniků a zařízení,“ vyjádřil se loni na jaře k návrhu ekologický odbor.

Právě tyto hlasy se nové vedení rozhodlo vyslyšet a smlouvu s tříměsíční výpovědní lhůtou vypoví. „Doufáme, že si pan Stárek při podnikání poradí, má prostory uvnitř. Vedlejší kavárna má zahrádku vzadu za budovou, třeba se najde i nějaké obdobné řešení,“ řekl Zámečník.

Zmrzlinář David Stárek se k rozhodnutí radních zatím vyjadřovat nechce. „Osobně jsem ho zatím písemně nedostal. Vyjádřit se můžu třeba za týden nebo za čtrnáct dní. Říct můžu jen to, že budu chtít maximálně ve vší slušnosti komunikovat s městem,“ reagoval zmrzlinář.

Na internetu už mezitím vznikla petice za zachování terasy. Do pondělního odpoledne ji podepsalo zhruba 360 lidí. „Terasa zmrzlinářství je to jediné, co Sokolovskému náměstí za poslední dobu vdechlo radost a kulturnost. Jinak jsou tam jen parkoviště,“ domnívá se jeden ze signatářů Robert Gubáš.