Linda Hejlová Keprtová.Zdroj: Jakub KabešNová ředitelka Hejlová Keprtová připomíná, že je zcela samozřejmé, že si nové vedení jakékoliv instituce přivádí svůj vlastní tým spolupracovníků. „Tým, kterému může absolutně důvěřovat, který nepodrývá společnou práci, tým radující se ze společných úspěchů, tým, jenž škodolibě netleská dílčím neúspěchům,“ zdůrazňuje Keprtová. S touto vizí, ve které zazněla i konkrétní jména nového vedení, také předstoupila před výběrovou komisi, která je bez připomínek vzala v úvahu a vyhrála výběrové řízení na pozici ředitelky divadla.

„Pan Martin Doubravský, toho času šéfdirigent DFXŠ, mezi nimi nebyl. Tuto skutečnost jsem mu oznámila 26. května na společné schůzce s budoucím šéfem opery, Karolem Kevickým, kde jsem mu nabídla pracovní pozici dirigenta na celý úvazek. Ano, rozhovor to nebyl příjemný, pokládala jsem však za slušné mu nabídku přednést osobní formou. Pan Martin Doubravský se k nabídce se v dalších týdnech nikterak nevyjádřil,“ reaguje na tvrzení Doubravského ředitelka divadla.

Rekonstrukce za miliardu? O osudu plaveckého bazénu v Liberci rozhodnou volby

Podle svého vyjádření dne 1. července vyhlásila organizační změnu a panu Doubravskému ještě jednou nabídla pracovní pozici dirigenta, na poloviční úvazek. „Podotýkám, že vše proběhlo v souladu se zákoníkem práce. K této nabídce se pan Doubravský opět nevyjádřil, namísto toho jsem v polovině července dostala oznámení, že se stal místopředsedou nové odborové organizace, s předsedkyní Markétou Doubravskou. Vzhledem k tomu, že pan Doubravský nepřijal ani jednu nabídku ze strany DFXŠ, byla mu 1. srpna zaslána výpověď,“ popsala další postup ředitelka divadla a dodala: „Současné kroky pana Martina Doubravského mě pouze utvrzují v přesvědčení, že mé rozhodnutí bylo správné a já si za ním pevně stojím.“

Podle dirigentova právního zástupce prý výpověď nebyla podána standardním způsobem. „Namísto očekávaného korektního vysvětlení organizační změny a jejích dopadů do jím vykonávané práce obdržel pan Doubravský výpověď pro nadbytečnost. Nadbytečným se stal ovšem překvapivě do té míry, že jej zaměstnavatel pro jistotu ponechal na překážkách v práci až do uplynutí výpovědní doby, tj. do 31. 10. 2022, kdy jsou na programu představení a koncert, které by za normálního běhu událostí měl dirigovat. Proti krokům ze strany zaměstnavatele se bude pan Doubravský bránit soudní cestou,“ sdělil Tomáš Haltuf z Advokátní kanceláře Bartošková.

K tomu Doubravský doplňuje: „Atmosféra v celém divadle se dle mého názoru brzy ještě zhorší, a to v důsledku nejen vnějších vlivů, ale i díky špatnému manažerskému a ekonomickému vedení divadla v posledních dvou letech. V tomto období zcela absurdně došlo k významnému posílení byrokratického aparátu v divadle proti neobsazování některých uměleckých pozic. Jako zcela křiklavou pak považuji skutečnost, že mi byly uděleny překážky ze strany zaměstnavatele a tudíž tři měsíce budu pobírat plný plat a přitom je mi zakázáno dělat to, co jsem v divadle dělal 32 let, tedy dirigovat.“

Novou ředitelkou libereckého třísouborového divadla bude Linda Hejlová Keprtová

Situaci vnímají také členové dotčených souborů libereckého divadla. „Úplně mě nepřekvapuje, že už nová ředitelka nechtěla s panem Doubravským spolupracovat. Není a nebylo to s ním nikdy snadné. Ostatně i on sám, když byl ve vedoucí pozici, stál za nevybíravým odchodem některých lidí,“ okomentoval jeden ze členů souboru, který si nepřál být jmenován. Své hodnocení situace s příslibem anonymity sdělil i další člen divadelního ansámblu. „Martin je geniální dirigent, jako šéf se sice nechoval nejlépe, ale pokud nešéfoval, byla radost s ním vždy pracovat a lidi ho milují. Díky němu jsme na špičkové úrovni a výpověď pro nadbytečnost je nedůstojná,“ míní jiný z divadelníků.

Zřizovatelem libereckého Šaldova divadla je město Liberec. To se ústy náměstka pro kulturu Ivana Langra nechce nijak zvlášť k situaci vyjadřovat. „Je to zcela personálně pracovní věc divadla a paní ředitelka tento krok učinila s plnou kompetencí a také zodpovědností. Ostatně už do výběrového řízení přišla s tím, že připravuje změny ve vedení a představila je a komise neměla námitky,“ uvedl k celé situaci Langr.