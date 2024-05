V Libereckém kraji proběhla návštěva zástupců Ministerstva zahraničí ČR. Návštěva se týkala podpory vědecké diplomacie a inovativních firem. Cílem je propojení vědy a praxe a podpora českých startupů na mezinárodním poli.

Liberecký kraj seznámil náměstka ministra zahraničí s možnostmi inovativních firem a univerzity. | Foto: Deník/Město Liberec

V rámci zapojení Ministerstva věcí ČR v oblasti vědecké diplomacie navštívil Liberecký kraj náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Kozák a vedoucí oddělení vědecké diplomacie Kateřina Joselová.

Vědecká diplomacie má za cíl nejen dávat dohromady vědce a inovativní podnikatele a získané vědomosti z vědeckých výzkumů předává zahraničním partnerům či propojovat české startupy s mezinárodními investory.

„Dlouhé roky jsme podporovali především tradiční průmyslová odvětví Česka. Časy se ale změnily. Dnes chceme podporovat i mladé a nadějné firmy a startupy,“ říká Jiří Kozák s tím, že Ministerstvo zahraničí podporuje české firmy v jejich zviditelnění se také na zahraničních trzích. Zřídil proto program PROPED, který zajišťuje cesty zahraničních partnerů do Česka i naopak projekty českých firem v zahraničí.

Cílem ministerstva v této oblasti je podpora inovativních firem a předávání znalostí z vědeckého prostředí do praxe. Proto nově zástupci těchto resortů chtějí pravidelně konzultovat o této problematice s jednotlivými kraji. Slibují si od toho, že lépe pochopí, co firmy a vědecká pracoviště v daném regionu produkují jaké jsou jejich plány v oblasti růstu na zahraničních trzích a jakou formu pomoci k tomu potřebují. Kozák dodává, že ideální stav je, když se tradiční a velcí průmysloví hráči během diplomatické mise doplní těmi menšími a progresivnějšími. Jako to funguje ve zdravotnictví.

„Česko má v současnosti 120 ekonomických diplomatů, z toho čtyři z nich (Brusel, Washington, Tel Aviv, Taipei) zastávají rovněž funkci diplomatů vědeckých a postupně se seznamují s novou agendou,” uvedl krajský mluvčí Filip Trdla.

Pro návštěvu z ministerstva zajistili zástupci z kraje setkání s inovativními firmami, výzkumnými centry a zástupci Technické univerzity v Liberci včetně exkurzí v Libereckém podnikatelském inkubátoru a startupech (Hardwario, Statotest, Nullspaces), a dále ve výzkumných centrech CXI TUL a TOPTEC a v turnovském Cryturu.

„Průběh návštěvy ukázal, že se v regionu máme čím pochlubit. Věřím, že to ocení nejen zástupci ministerstva, ale do budoucna i potenciální zákazníci ze zahraničí,“ sdělil radní Libereckého kraje Jiří Ulvr.

