Cena obalení jednoho kusu učebnice/knihy:

Formát A6 3 koruny

Formát A5 5 korun

Formát A4 8 korun

Větší formáty 10 korun

Učebnice pracovníci zájemcům zabalí do kvalitní pevné fólie, kterou sami používají na balení vlastních knižních titulů. Knihy mohou lidé přinášet ve výpůjčních hodinách knihovny.

V pondělí od 11.30 do 17.30 hodin, v úterý od 8.00 do 14.00 hodin, ve středu od 9.00 do 17.30 hodin a ve čtvrtek od 9.00 do 17.30 hodin. Učebnice pracovníci obalí na počkání nebo je připraví do dalšího dne, podle aktuálních provozních podmínek.