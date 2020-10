Od 22. října do 3. listopadu zůstane zavřená knihovna a sokolovna a sportovní areál. Základní škola je uzavřená, ale stravování zůstává v provozu přes výdejní okénko. Provoz mateřské školy omezený není. Kulturní centrum 101010 je uzavřené.

Informační centrum je v provozu ve standardním rozsahu pro zajištění služby Vratislavice Expres s upřednostněním telefonické nebo mailové komunikace. Služba Vratislavice Expres je v provozu a objednat si ji můžete na telefonním čísle 773 584 374.

Co je Vratislavice Expres a pro koho je služba určena?

Vratislavice Expres je služba zřízená Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou. Jedná se o přepravu určenou všem občanům s trvalým pobytem ve Vratislavicích nad Nisou, kteří jsou starší 60 let věku nebo jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Dále také dětem do 7 let věku s doprovodem dospělé osoby (rodič, prarodič, sourozenec apod.) Osoby se sníženou soběstačností, které jsou zároveň držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P mohou být doprovázeny max. jednou osobou, která má jízdu zdarma.

Přepravu lze využít pouze za vymezeným účelem. Jedná se o cestu k lékaři, do nemocnice, na rehabilitaci, na poštu, úřad, realizace piety či na nákup potravin. Pro děti do 7 let věku a jejich doprovod je vymezeným účelem přepravy pouze návštěva lékaře, rehabilitace či nemocnice. Služba je provozována jen na území Liberce a Jablonce nad Nisou.