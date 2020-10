Část mostu v ulici Nad Strání je v havarijním stavu. Z tohoto důvodu se obec rozhodla pro jeho opravu. Práce Vratislavice zahájí v pondělí 19. října.

Z důvodu oprav nebude umožněn vjezd na most ani průjezd ulicí Nad Strání. Provoz vozidel stanoví dopravní značení v ulicích Tulipánová a Za Drogerií. Oprava bude trvat cca dva týdny. Do konce října by tedy mělo být hotovo.