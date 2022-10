První zahajovací výstava nazvaná Mezi pondělím a nedělí představí tvorbu Markéty Hlinovské a bude k vidění do 30. listopadu. Pro novou Galerii Desítky si připravila česká kreslířka a malířka výběr prací z posledních let. Instalace kreseb převážně ze zvířecí říše promění galerii v jakýsi pavilón.

Divák, který se stanem pozorovatelem děje za sklem, bude moci sledovat zastavený čas uvnitř galerie. Momenty, které autorka zachytila se zřejmým smyslem pro situační komiku a anekdotickou zkratku, jsou současně v kontrastu se scéničností a přírodou. „Práce Markéty Hlinovské vychází z principů klasické kresby a grafiky, autorka však hranice obou oborů překračuje. Používá řadu inovativních prvků jako jsou šablony nebo kresby na stočenou roli papíru. Velkou inspirací je pro ni svět zvířat, který zobrazuje prostřednictvím převážně jednobarevných stříkaných šablon, kreseb a akvarelů“, popsala tvorbu autorku kurátorka výstavy Paulina Skavova.

Markéta Hlinovská bravurně ovládá nejen grafické techniky, ale také ilustrování, kterému se věnuje i v současnosti. Naposled například pro nakladatelství Albatros Plus realizovala výtvarný doprovod Stromu duchů od Raye Bradburyho. Její díla jsou zastoupena například v Galerii hlavního města Prahy, v Oblastní galerii v Liberci, v soukromých sbírkách v Čechách a v zahraničí jako Francie, Kanada či Polsko. „Jako malá jsem chodila do hudebky přes patro, kde si děti kreslily, a já jim to tak záviděla,“ zavzpomínala Markéta Hlinovská na své umělecké začátky.

Na výtvarný obor šla až po gymnáziu, když na Hellichovce pomaturitně studovala knižní grafiku a ilustraci. Připravovala se na svá budoucí studia na Akademii výtvarných umění v Praze, kterou v roce 2008 úspěšně absolvovala v ateliéru profesora Jiřího Lindovského. Během studií absolvovala stáž na École Nationale Supérieure d'Art de Dijon.