„K podání nabídky vyzveme 7 osvědčených firem. Hotovo by podle předpokladu mělo být do konce letošního srpna,“ uvedl náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Oprav, která se odkládala několik let bude z provozních důvodů rozdělena na etapy. „Půjde o kompletní opravu povrchu komunikace a parkovacích míst. S ohledem na to, že se jedná o slepou ulici, bude v době opravy I. etapy umožněn průjezd přes chodník od školy, a to je důvodem, proč bude oprava probíhat o prázdninách,“ dodal radní Petr Židek.