Za dodržení všech hygienických opatření připravili pořadatelé unikátní festival. Během čtyř večerů promítnou divákům sedm filmů. Organizátoři festivalu přináší pod Ještěd jedinečný koncept venkovního festivalu, který je inspirován americkými Drive-In venkovními autokiny. Je to jedna z mála možností, jak vzhledem k momentální situaci provozovat nyní v Čechách kulturní akce.

Webové stránky akce http://bourakfest.cz/

Program:

Čtvrtek 07. 05. 2020

19:00 Hanebný pancharti

22:30 Národní třída

Pátek 08. 05. 2020

19:00 Jumanji: Další level

22:00 Špindl

Sobota 09. 05. 2020

19:00 Spider-Man: Daleko od domova

22:15 Šťastný nový rok

Neděle 10. 05. 2020

19:00 Tenkrát v Hollwoodu

Praktické informace:

– Do areálu je ideální přijíždět cca 45 minut před začátkem představení

– Po ukončení akce bude nutné areál opouštět dle pokynů pořadatele.

– Děti do 15 let mají vstup zdarma (platí pro rodinu – 2 dospělí s platnou vstupenkou, max. 2 děti do auta)